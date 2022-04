Clean Clothes Campaign: Fabriekswerkers Uniqlo en s.Oliver wachten nog op 5.5 miljoen ontslagvergoeding

‘Nog zo’n tweeduizend fabriekswerkers wachten zeven jaar sinds het faillissement van een Indonesische kledingfabriek nog op de ontslagvergoeding waar ze juridisch recht op hebben. De fabriek werd onder andere gebruikt door Uniqlo en s.Oliver.’ Dat deelt Clean Clothes Campaign mee in een persbericht. Deze week publiceerden de fabriekswerkers een open brief aan Tadashi Yanai, de directievoorzitter van Fast Retailing, het moederbedrijf waar Uniqlo onder valt. Hierin eisen zij dat de merken hun betalingen moeten doen. De brief was daarnaast ook geadresseerd aan Claus-Dietrich Lahrs, CEO van s.Oliver.

Zowel Fast Retailing als s.Oliver maken deel uit van de Fair Labor Association (FLA). In de zomer van 2021 bracht de FLA de resultaten van een onderzoek over de zaak naar buiten, op basis waarvan er nog werd geadviseerd dat de merken samen een financieel hulpfonds zouden moeten opzetten voor de bij het faillissement betrokken fabriekswerkers. Dit rapport is terug te vinden op de website van de Fair Labor Association. Volgens Clean Clothes Campaign zijn deze plannen tot dusver nog niet gematerialiseerd.

´´Wij maakten de kleding die u uw rijkdom bezorgde, maar nu bent u ons verschuldigd. Zeven jaar lang hebben we gevochten voor de ontslagvergoeding waar we legaal recht op hebben, en we vechten nog steeds. We zijn uitgeput en hebben schulden. Toch weigert u ons te betalen. Aangezien, de fabriek waarvoor we werkten, Jaba Garmindo, failliet ging hebben we geen management dat het geld voor ons zal eisen, het is alleen aan u. We vragen u daarom om hetgeen te doen wat er zeven jaar geleden al had moeten gebeuren: betaal ons de 5.5 miljoen dollar die u ons rechtelijk verschuldigd bent.´´ Aldus de fabriekswerkers in de brief.