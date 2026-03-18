CMA CGM rolt noodplan uit om Straat van Hormuz te omzeilen

Als reactie op de toenemende beperkingen voor het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, presenteert de logistieke CMA CGM Groep een noodplan. Het doel: de continuïteit van de bevoorrading naar het Midden-Oosten garanderen zonder schepen en bemanningen bloot te stellen aan risicogebieden.

De CMA CGM Groep past zijn operationele strategie in het Midden-Oosten aan. Gezien de huidige instabiliteit kiest de op twee na grootste rederij ter wereld voor alternatieve routes die zee-, weg- en spoorvervoer combineren om de Verenigde Arabische Emiraten, Irak, Qatar, Bahrein, Koeweit en Saoedi-Arabië te bedienen.

Een strategische reorganisatie van de goederenstromen

Om de continuïteit van de toeleveringsketens te handhaven, richt de groep zich op drie alternatieve routes:

De hub van de Verenigde Arabische Emiraten: De havens van Khor Fakkan, Fujairah en Sohar, gelegen buiten de Straat van Hormuz, dienen nu als toegangspunten. De goederen worden vervolgens per vrachtwagen of trein vervoerd naar de industriegebieden van Jebel Ali, Khalifa en Sharjah.

De Rode Zee-corridor via Jeddah: De Saoedische haven wordt een belangrijk overslagplatform. Vanuit Jeddah maken verbindingen over land leveringen aan Dammam, Koeweit en Irak mogelijk, waardoor de doorvaart door de zeestraat volledig wordt vermeden.

De Omaanse schakel: Het Sultanaat Oman vult het systeem aan met wegverbindingen naar de Emiraten en feederverbindingen naar het noorden van de Golf.

Een veerkrachttest voor de detailhandel en de industrie

Deze reorganisatie vindt plaats met de veiligheid van de bemanning als hoogste prioriteit. Voor klanten, met name in de mode- en textielsector, voorkomen deze multimodale oplossingen voorraadtekorten, hoewel ze een complexer logistiek beheer met zich meebrengen.

In 2025 vervoerde CMA CGM meer dan 24 miljoen TEU-containers. Deze inzetcapaciteit, ondersteund door dochteronderneming CEVA Logistics (die vorig jaar vijftien miljoen zendingen beheerde), stelt de groep in staat een alternatief te bieden voor traditionele zeeroutes wanneer de geopolitieke context dit vereist.