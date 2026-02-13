Co-creatie en open voor white label: Filling Pieces over schoenen maken voor derden

Nederlands modemerk Filling Pieces heeft in 15 jaar een stevige positie veroverd in het mode-landschap. Bekend om de sneakers en de streetwear, maar het feit dat ze ook schoenen produceren voor en met andere merken is minder bekend. Toch zien oprichter Guillaume Philibert en CEO Boris Hilberdink hier kansen.

Filling Pieces produceert co-branded schoenen voor KLM en Mr Marvis. Dat begon eigenlijk per toeval. Naast het feit dat meerdere van Philiberts tantes stewardessen zijn bij KLM, was Filling Pieces ook op het juiste moment op de juiste plek. Namelijk bij een sustainability-challenge van KLM. Hierdoor klopte het bedrijf aan bij het merk, zo vertelt CEO Boris Hilberdink. “Ze hadden hoog ziekteverzuim omdat mensen onder andere van de hakken enkel- en rugklachten kregen.” Stewardessen staan bij lange vluchten al snel acht tot 12 uur op hoge hakken of ballerina’s. “Ze wilden als goede werkgever daar een oplossing voor vinden. Daarnaast kwam uit hun marketingteam de wens om een meer eigentijdse uitstraling te hebben.”

“Toen begonnen we te denken over op wat voor manier we iets konden doen met de expertise van Filling Pieces en het comfort van de schoenen,” aldus Philibert. In samenwerking met het HR-team, het marketingteam en het hoofd van het cabinepersoneel is toen het gezamenlijke product ontwikkeld. “We hebben schoenen gemaakt die in lijn waren met hun kleuren en hebben daar wat co-branding toegepast.” Op de tests met de samples kwam positieve feedback waardoor de samenwerking een stamp of approval kreeg.

Het was het begin van verder nadenken over hoe Filling Pieces een bijdrage kan leveren aan andere merken. “Op het gebied van expertise en stijl, waarbij het niet onze eigen business kannibaliseert”, zo vertelt Philibert. Hilberdink vult aan dat Filling Pieces zich realiseerde dat het een productspecialist is, maar ook een brandingspecialist. “We zijn ons nu bewust van de kennis die we in house hebben en hoe we dat kunnen inzetten bij grotere partijen die een wens hebben. Of het nu gaat om ergonomische schoenen, of comfort, of dat het gaat over werknemertevredenheid en trots of juist de uitstraling naar de eindconsument. Wij kunnen daarover meedenken.”

Mr Marvis lanceerde schoenen in samenwerking met Filling Pieces. Credits: Mr Marvis

Mr Marvis: van idee naar volledig schoenenaanbod

Waar de schoenen van KLM niet voor de consument beschikbaar zijn, zijn die van Mr Marvis wel. “Ik vond Mr Marvis als bedrijf super interessant”, zo vertelt Philibert enthousiast. “Ze maken collecties die niet uit de mode gaan, ze hebben geen seizoensstukken en ook geen uitverkoop. Ik vond het een mooi bedrijf dat een brede doelgroep aanspreekt.” Philibert kwam in contact met een van de drie oprichters van Mr Marvis ‘en het klikte gewoon heel erg’.

“Ze waren al lang aan het denken om een soort schoen toe te voegen aan het assortiment, maar voor hen was het een grote verandering om een heel schoenenafdeling op te zetten.” Dat was begrijpelijk niet hun hoogste prioriteit. “Toen dachten we bij Filling Pieces: ‘Wij hebben alles al staan. Hoe kunnen we dit samen doen dat het voor beide partijen interessant is?”

Wat begon bij enkele modellen in kenmerkende Mr Marvis-kleuren is inmiddels uitgebreid naar een geheel aanbod van schoenen. Achterop de hiel staat ‘Mr Marvis by Filling Pieces’ waardoor de band met het streetwearmerk altijd duidelijk is. Die co-branding doet ook nog iets extra’s, zo vult Hilberdink aan. “Wanneer een merk een specialist is in bijvoorbeeld kleding, dan is de introductie van schoenen niet altijd succesvol. Want hoe weet de consument dat het goede kwaliteit schoenen zijn? Bij de Mr Marvis schoenen staat achterop en in de schoen ‘Mr Marvis by Filling Pieces’. Dan is het meteen een bevestiging dat het door een merk met kennis van schoenen is gedaan.”

Waarom Filling Pieces de optie van white label open houdt

Het samenwerken met derden is inmiddels een aparte tak geworden binnen het bedrijf: Filling Pieces Professional. Hilberdink verduidelijkt dat bij deze tak weer andere mensen werken dan bij de andere gedeelten van Filling Pieces. “Wij zijn dit gaan zien als iets dat we naast wholesale, e-commerce en retail doen.” Deze tak neemt zo veel mogelijk uit handen van de business-klant. “Zij komen met een wens en wij doen het ontwerp van de productie tot distributie.”

Heineken x Filling Pieces Credits: Heineken x Filling Pieces

Hoewel tot nu toe alleen nog co-creatie heeft plaatsgevonden met merken zoals Heineken, IWC, Bacardi en voor Charlotte de Witte en Klabu, staat CEO Hilberdink wel open voor white label, maar dan wel op de Filling Pieces manier. “Een hoger niveau dan de gemiddelde merchandise in white label.”

“Wij willen onze kennis en kunde plus design en stijl in kunnen zetten”, zo zegt Philibert. “Bijvoorbeeld als het W Hotel zegt: ‘We willen een schoen ontwikkelen voor onze doorman’. Dat zien we als een toffe uitdaging en het is een merk dat bij ons past.” Die uitdaging zit hem dan in het kijken naar de noden van de medewerker en wat past bij de hotelketen. Philibert geeft aan dat het een mooi, maar ook serieus gedeelte is van Filling Pieces.

Een serieuze, maar selectieve neventak

De oprichter gelooft ook dat merken juist willen samenwerken met Filling Pieces vanwege de relevantie van het merk, naast de kennis en kunde. Philibert is beschermend over het merk Filling Pieces ‘waar we zo lang met liefde en passie aan hebben gewerkt’, maar ziet ook de kansen voor de zakelijke samenwerkingen. Door de juiste ontwerpen en het inspelen op de behoeften van de klant, kannibaliseert het niet de eigen producten van Filling Pieces.

Een droomscenario? Dat techbedrijf Apple Filling Pieces belt om een schoen te ontwikkelen voor het winkelpersoneel. “Het moet on brand zijn, goed schoon te maken en passen bij de benodigdheden van mensen die in een Apple winkel werken.” Als Philibert verder droomt, komt ook Porsche naar voren. “Als Porsche vragen om een alternatief te maken voor de mensen in de fabrieken die schoenen met stalen neuzen dragen die niet mooi of comfortabel zijn. Dat zou ook tof zijn.”