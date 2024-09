Collectief 013 Textiel wil Tilburg weer op de kaart zetten als textielstad

Tilburg is van oudsher een textielstad, maar als het aan Collectief 013 Textiel ligt mag die positie wel verder versterkt worden. Met de samenwerking hoopt het collectief duurzame projecten te stimuleren die de Tilburgse textielindustrie vooruit helpen, zo blijkt uit de website van het collectief.

Er zijn zes focusgebieden die het collectief definieert als: verzamelen en meten, verwerken en verwaarden, nieuwe grondstoffen, onderzoek en ontwerp, creëren en verkopen, ontdekken en beleven. Omdat het collectief fabrikanten, onderwijs, onderzoekers, makers, detailhandel en ontwerpers met elkaar verbindt, kan er veel kennisoverdracht en onderzoek plaatsvinden. Nieuwe partijen kunnen zich altijd nog aansluiten bij Collectief 013 Textiel.

Partners die zich al hebben aangesloten zijn bijvoorbeeld Textielmuseum, Vodde, Cosh!, Wolkat en This is Free Fashion.

Tilburg is van oorsprong ook textielstad en concentreerde zich op wol. De bijnaam voor Tilburgers, ‘Kruikenzeikers’, is zelfs terug te leiden naar de origine als textielstad. Tijdens carnaval draagt de stad zelfs de naam ‘Kruikenstad’. Om wollen doeken te vollen, een proces in het verwerken van wol, werd menselijke urine toegevoegd. Pas in de 20e eeuw ging dit proces de chemicaliën, soda en ammoniak hiervoor gebruiken.