Colliers: Winkeliers voelen weinig druk winkels te verduurzamen

Verduurzamen van winkels in Nederland gaat moeizaam, dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. Voor winkels is nog geen wetgeving aangekondigd en heeft zo’n 68 procent van de winkel geen energielabel. Volgens Colliers moet er nog veel gebeuren om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken.

Het totaal aantal winkelruimte dat nog niet beschikt over een energielabel komt neer op zo’n 27 miljoen vierkante meter, staat in het rapport. Wanneer voor een niet-gelabelde winkel een energielabel aangevraagd wordt, zou minder dan een kwart van het oppervlak energielabel C of beter scoren. Dat wordt geschat op basis van gegevens van Energieonderzoek Centrum Nederland. Winkels waarvoor wel een energielabel is aangevraagd, scoren goed.

In het rapport is af te lezen dat Zaandam en Utrecht de meest duurzame gemeenten zijn. Zo’n 33 procent van de winkeloppervlakte staat op de A-lijst. Zaandam heeft de afgelopen twintig jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van hun centrum en Utrecht profiteert van herontwikkelingen en uitbreidingen van de Hoog Catharijne, Leidsche Rijn Centrum, The Wall en Post Utrecht. Haarlem en Maastricht lijken moeite te hebben met vergroenen en bungelen onderaan de lijst met 15 procent.

Particuliere eigenaren lijken het minst bezig te zijn met verduurzaming en hebben weinig plannen, zo staat in het rapport. Daarnaast lijken winkeliers geen druk te voelen de winkel te vergroenen. Echter is ruim een derde van de winkeleigenaren inmiddels wel in gesprek met de huurder over een gezamenlijk duurzaamheidsplan.