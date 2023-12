Complimenten voor postbezorgers en retailers: ‘weinig vertragingen ondanks drukte’

Ondanks de drukte was afgelopen week het overgrote deel van de pakketten op tijd geleverd. Tijdig wil zeggen: geleverd binnen een werkdag of op de bestemde leverdatum. 7,4 procent van de pakketten is vorige week niet op tijd geleverd, meldt het online vervoersbeheer platform Wuunder in het document Pakketradar 2023. Dat is heel wat minder ten opzichte van een week eerder, toen een op de vijf (18,8 procent) pakketten vertraagd was.

Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder, deelt in een persbericht: “Ook afgelopen week hadden vervoerders alles onder controle en waren er weinig vertragingen. Dat is een hele mooie trend die hopelijk nog even doorzet. We willen niet te vroeg juichen, maar het lijkt erop dat door op tijd op te schalen wat betreft capaciteit, het ook dit jaar gelukt is de pakketdrukte en bijbehorende vertragingen in te beperken. Zowel retailers als vervoerders mogen enorm trots zijn op dit succes.”

De cijfers van Pakketradar zijn gebaseerd op de leveringsdata van de grootste vervoerders in Nederland. Te weten: PostNL, DHL eCommerce, GLS en DPD. De cijfers verschillen per regio. Zo waren in Drenthe slechts 1,8 procent van de pakketten vertraagd. Ook Friesland en Flevoland bleven onder het landelijk gemiddelde. Klanten in Noord-Holland en Zeeland wachtten gemiddeld wat langer op hun december-aankopen. In die provincies waren 10,7 en 9,6 procent van de pakketten vertraagd.

Wuunder biedt hulp aan diverse logistieke aspecten. Van het boeken van zendingen bij ruim 300 vervoerders tot het volgen van orders en het ingrijpen wanneer het misgaat. Volgens het online transport management platform is de periode tussen november en december de drukste van het jaar.