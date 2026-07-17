Conflict rond bouw Mall of the Netherlands kost URW 12 miljoen euro

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) moet bouwbedrijf Ballast Nedam 12 miljoen euro betalen voor extra werkzaamheden die zijn uitgevoerd tijdens de bouw van Mall of the Netherlands in Leidschendam. Dat meldt PropertyNL op basis van een uitspraak van de rechtbank. De rechter oordeelde dat Ballast Nedam recht heeft op een vergoeding voor een groot deel van de vertragingskosten die tijdens het project zijn ontstaan.

De uitspraak volgt op een langlopend juridisch conflict tussen de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemer. Ballast Nedam was betrokken bij de renovatie en nieuwbouw van Mall of the Netherlands, waarvoor partijen oorspronkelijk een aanneemsom van 115 miljoen euro overeenkwamen. Tijdens de uitvoering ontstonden geschillen over aanvullende werkzaamheden, extra kosten en de verantwoordelijkheid voor de vertraging van het project, dat uiteindelijk ongeveer een jaar later werd opgeleverd dan gepland.

Volgens de rechtbank krijgt Ballast Nedam slechts een deel van de gevorderde 22 miljoen euro toegewezen. De meeste claims voor vergoeding van zogenoemde bestekswijzigingen zijn afgewezen, omdat de aannemer onvoldoende zou hebben onderbouwd dat URW tijdig op de hoogte was gebracht van de noodzaak en de kosten van die wijzigingen.

Tegelijkertijd stelde de rechtbank vast dat Ballast Nedam recht had op termijnverlenging. Tijdens het project gaf URW honderden aanvullende opdrachten, waarvan 309 pas na de contractueel afgesproken opleverdatum. Ook het gebrek aan planningscoördinatie komt volgens de rechtbank voor rekening van URW. Daarnaast mogen de kosten voor het verwijderen van eerder onbekende obstakels worden doorberekend aan de vastgoedeigenaar.

Op basis van een deskundigenrapport over de vertraging oordeelde de rechtbank dat Ballast Nedam recht heeft op vergoeding van de extra kosten die voortvloeien uit de verlengde bouwperiode. Zeven van de acht ingediende vertragingsvorderingen zijn toegewezen. Daarnaast moet URW een deel terugbetalen dat eerder volgens de rechtbank ten onrechte was verrekend.

De uitspraak is de derde in een reeks juridische procedures tussen URW en Ballast Nedam over de bouw van Mall of the Netherlands. In eerdere zaken werd onder meer geoordeeld over lekkages in een bouwkuip, een korting op de aanneemovereenkomst en de aansprakelijkheid voor de vertraagde oplevering van bouwdeel 'Fresh', aldus PropertyNL.