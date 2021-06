Connected Retail van Zalando maakt een incrementeel assortiment mogelijk

Connected Retail van Zalando brengt een hoop nieuwe kansen met zich mee voor allerlei soorten retailers. Van kleine lokale merken of retailers tot grote warenhuizen of direct-to-consumer-merken. Naast de voor de hand liggende mogelijkheid om digitaal te verkopen aan miljoenen Zalando-klanten zijn er nog meer pluspunten, zoals een incrementeel assortiment en alle voordelen die dat voor alle belanghebbenden met zich meebrengt.

Wat is een incrementeel assortiment?

Toen Zalando begon met zijn Connected Retail-programma, konden deelnemende retailers alleen kiezen uit een assortiment dat al op Zalando aanwezig was. Hierdoor werden bestaande merken en stijlen uit Zalando's assortiment nog beter beschikbaar. Inmiddels komen er ook steeds meer partners bij die alleen hun eigen, unieke assortiment aanbieden, vooral private labels en lokale merken. Connect Retail geeft retailers de kans om extra artikelen en nieuwe merken aan het platform toe te voegen die nog niet eerder op de website van Zalando stonden. Hierdoor kunnen nieuwe merken en lokale retailers hun omzet verhogen en naamsbekendheid krijgen tot ver buiten hun eigen stad of klantenbestand. De lokale merken en de nieuwe stijlen maken het aanbod op Zalando's platform nog groter. Zo wordt het voor klanten nog aantrekkelijker om de Fashion Store te verkennen en te ontdekken.

Verkopen aan miljoenen potentiële nieuwe klanten

Een goed voorbeeld is het Duitse sieradenmerk LOLA dat vorig jaar startte met Connected Retail. Door mee te doen met Zalando's Connected Retail-programma kon het merk een nieuw publiek bereiken en het klantenbestand verder uitbreiden. En het mooiste is dat het voor beide partijen risicovrij is: LOLA beslist zelf welke artikelen het verkoopt en heeft de volledige controle over de prijzen, en Zalando-klanten kunnen nieuwe merken ontdekken en tegelijkertijd profiteren van de service die ze bij Zalando gewend zijn op het gebied van verzenden, retouren en klantvriendelijkheid.

Anke Mehring is oprichtster van LOLA. Ze produceert haar LOLA-sieraden in Parijs en verkoopt ze in haar winkel in Hamburg. Ze is erg enthousiast: "Met Connected Retail van Zalando is mijn merk 'LOLA jewelry' in beeld gekomen bij miljoenen online-klanten die anders nooit van het bestaan van mijn collecties hadden geweten. Ik zou die extra omzet dan nooit hebben gehad. Bovendien geeft het partnerprogramma mijn winkel ook meer lokale merkbekendheid en dat levert weer meer klanten op in mijn offline-winkel in Hamburg."

De juiste content aanleveren

Het instapproces van Connected Retail van Zalando is makkelijk en snel: het platform heeft een gebruiksvriendelijke tool om artikelen in de store aan te maken. Bovendien geeft Zalando richtlijnen voor de afbeeldingen en eigenschappen die aangeleverd moeten worden om op het Zalando-platform te kunnen verschijnen. Dit zorgt voor minder terughoudendheid bij retailers. Waar nodig biedt Zalando ook ondersteuning bij het maken van foto's wanneer het merk of de retailer helemaal geen foto's heeft of wanneer de kwaliteit ontoereikend is. Zalando blijft continu in gesprek met partners om de tools en diensten verder te ontwikkelen, om zo het aanmelden van artikelen op het Zalando-platform zo eenvoudig en soepel mogelijk te maken.