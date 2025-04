Conservatoire de la mode vintage: Een plan om de archieven van Franse confectiekleding te redden

Het is een nog vrijwel onbekende plek, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Het Conservatoire de la mode vintage (Conservatorium van de vintage mode) is onlangs geopend in het Franse Voiron, vlakbij Grenoble, in het Centre des cultures du monde (Centrum van de wereldculturen). Deze ruimte voor behoud, promotie en inspiratie heeft als doel Franse confectiekleding te valoriseren die al jaren uit het zicht is verdwenen. Op het programma staat een uitgebreid archiverings- en trainingsprogramma.

“Het Conservatoire de la mode vintage omvat 600 kledingstukken die zijn geproduceerd door Franse modemerken die nu verdwenen of vergeten zijn en die ooit in de schappen lagen van grote warenhuizen, naast bekende merken zoals Yves Saint Laurent", vertelt Tinka Kemptner, de oprichtster, aan FashionUnited.

Er zijn 150 merken vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn de wollen stoffen van Korrigan, een merk dat begin jaren negentig verdween en dat de meeste nieuwe ‘couture boetieks’ leverde die in de jaren vijftig opkwamen. Ook zijn er de jurken met psychedelische motieven van Paul Mausner (bedrijf gesloten in 2009), kledingstukken van Christian Aujard (merk verdwenen in 1990) en jeans van Mac Keen, het bedrijf waar de beroemde ontwerper Christian Audigier werkte. Tinka Kemptner somt deze namen op en vertelt hun verhaal in haar boek Chinez votre garde-robe (uitgeverij Eyrolles).

Het Conservatoire de la mode vintage, dat in juni 2024 van start ging, wordt zelf gefinancierd en ondersteund door de incubator voor sociale ondernemingen Ronalpia. Op dit moment is de locatie alleen op afspraak te bezoeken, maar door de vele activiteiten zal het conservatorium binnenkort in contact komen met een breed publiek, met name via het trainingsprogramma.

Opleiden om beter te sorteren

In 2022 telde Frankrijk 269 kringloopbedrijven en recyclagecentra die lid waren van het Réseau National des Ressourceries et Recycleries (Nationaal netwerk van kringloopbedrijven en recyclagecentra). Tinka Kemptner wil zich richten op het personeel van deze sorteercentra door hen een training aan te bieden waarmee ze waardevolle kledingstukken kunnen herkennen.

“Er zijn honderden kringloopbedrijven in heel Frankrijk”, legt de oprichtster uit. “Dit zijn plaatsen waar dagelijks talloze bijzondere items doorheen gaan die in de vuilnisbak belanden omdat mensen niet zijn opgeleid om ze te sorteren. Het conservatorium wil naar de bron gaan om deze bijzondere items op het nippertje te redden.”

De missie van het conservatorium is relevanter dan ooit nu Frankrijk de export van zijn gebruikte textiel moet beperken. In 2024 zijn er volgens de Fédération professionnelle des entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l'Économie circulaire (Professionele federatie van bedrijven voor recyclage, hergebruik en de circulaire economie) steeds meer beperkingen op de export van gebruikt textiel aangekondigd of geëist door de overheid op Frans of Europees niveau, en in de media door het grote publiek en bepaalde economische spelers.

Het valoriseren van tweedehands kledingstukken is nu een centraal thema voor de Franse tweedehandsmodemarkt, die alleen al voor confectiekleding een waarde van 6 miljard euro bereikte in 2023, volgens schattingen van het strategisch adviesbureau Xerfi.

Valorist, een ‘baan van de toekomst’

“Een opleiding tot valorist”, zo noemt Tinka Kemptner het, voor wie deze functie nu ‘een baan van de toekomst’ is, omdat ‘weten hoe je deze mooie stoffen kunt bemachtigen van onschatbare waarde is’. Ze legt uit: “Een valorist is iemand die het kaf van het koren kan scheiden, want tegenwoordig ligt er 99 procent fast fashion op een sorteertafel.”

Het kledingatelier van La Glanerie, een kringloopwinkel in Toulouse. Credits: ADRIEN NOWAK Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

In de luxesector heeft het beroep van authenticatie-expert onlangs aan zichtbaarheid en aantrekkingskracht gewonnen door de aandacht die het krijgt op sociale media van bedrijven die gespecialiseerd zijn in tweedehands kleding, zoals Vestiaire Collective. Dit geldt niet voor de functie van personeel dat werkzaam is in kringloopbedrijven of sorteercentra; dit zijn mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en die over het algemeen worden aangenomen in het kader van tijdelijke contracten voor re-integratie. Maar dat zou kunnen veranderen.

Er zijn speciale trainingen voor hen en certificeringen reguleren deze beroepen, met name die van Agent valoriste des biens de consommation courante (Valorisatie agent van consumptiegoederen) en die van Technicien valoriste du réemploi (Technicus valorisatie van hergebruik). Hoewel de textielartikelen die ze tegenwoordig verwerken niet als luxe worden beschouwd, zijn sommige van deze stukken, zoals Tinka uitlegde, net zo kwalitatief als veel huidige high-end artikelen. Het vermogen om ze te herkennen is nu een waardevolle vaardigheid om te verwerven.