Consolidatie in Nederlandse moderetail door Chinese concurrentiedruk

De Nederlandse modemarkt bevindt zich in een fase van normalisatie, waarbij fysieke winkels een opvallende veerkracht tonen na de pandemie. Uit een analyse van de Nederlandse bank ABN Amro blijkt dat de omzet van kledingwinkels in 2025 met 36 procent is gegroeid ten opzichte van 2021, terwijl de internetomzet van binnenlandse spelers in dezelfde periode met 16 procent daalde. Deze verschuiving wordt in het rapport van ABN Amro toegeschreven aan de terugkeer van de consument naar de winkelstraat en de invoering van retourkosten door webshops, wat de drempel voor online aankopen heeft verhoogd.

Opwaartse mars van Chinese platformen

Ondanks de heropleving van de fysieke retail, neemt de druk van buitenlandse online aanbieders aanzienlijk toe. Met name Chinese spelers zoals Shein en Temu winnen terrein; hun aandeel in het online kledingvolume in Nederland is gestegen van 4 procent in 2021 naar ruim 9 procent in 2025, zo meldt ABN Amro in de publicatie. Het rapport stelt dat de impact van deze lage prijzen de concurrentiekracht van binnenlandse retailers onder druk zet, een trend die naar verwachting zal doorzetten nu het Chinese JD.com via Joybuy de Nederlandse markt betreedt met een assortiment van meer dan 150,000 artikelen.

Noodzaak tot schaalvergroting en IT-investeringen

De complexiteit van de hedendaagse klantreis dwingt modewinkels tot omvangrijke investeringen in IT-infrastructuur, data-analyse en logistiek. Volgens de analyse van ABN Amro is schaalvergroting cruciaal om deze kosten te kunnen dragen en de marges te beschermen tegen de prijsvechters uit het Oosten. In de publicatie wordt opgemerkt dat retailers steeds vaker kiezen voor ketenvorming of aansluiting bij grotere platformen zoals het Duitse Zalando om te profiteren van een gedeelde logistieke infrastructuur.

Toenemende ketenvorming in de winkelstraat

De dynamiek van de markt leidt tot een verdere consolidatie binnen de fysieke retail. ABN Amro signaleert in het rapport dat het aandeel van ketens — gedefinieerd als organisaties met minimaal zeven vestigingen — bij schoenenwinkels is gestegen naar 56 procent en bij kledingwinkels naar 51 procent. Met bijna 13,000 fysieke modewinkels begin 2026 blijft de markt verzadigd, waardoor de bank in haar analyse verwacht dat verdere fusies en overnames onvermijdelijk zijn voor middelgrote spelers die zelfstandig de investeringsdruk niet kunnen opvangen.

Specialisatie als overlevingsstrategie voor kleine retailers

Voor de kleinere, onafhankelijke ondernemer ligt de weg naar succes niet in schaal, maar in niche-assortimenten en hoogwaardige service. In het rapport van ABN Amro wordt benadrukt dat lokale binding en een scherpe merkpositionering een onderscheidend vermogen bieden dat grote internationale platformen moeilijk kunnen evenaren. Door te focussen op specifieke doelgroepen en een unieke winkelervaring, kunnen deze spelers relevant blijven in een landschap dat gedomineerd wordt door schaalvoordelen en digitale efficiëntie, aldus de analyse van de bank.

