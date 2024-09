Consument besteedt meer geld online, aankopen bij Chinese webshops groeien met 68 procent

Nederlandse consumenten geven in het eerste halfjaar van 2024 zes procent meer uit in de online retail. Alle bestedingen bij elkaar opgeteld wordt er 17,5 miljard euro uitgegeven, zo blijkt uit het onderzoek naar consumentenbestedingen in Nederland van Thuiswinkel.org en Retail Insiders.

Dat consumenten meer online besteden is geen verrassing. Dit aantal zit al jaren in de lift. In het eerste halfjaar van 2024 is te zien dat vooral de online bestedingen aan diensten zijn toegenomen. Dit ligt in lijn met de stijgende bestedingen aan online afgesloten verzekeringen, maar ook de groei van online ticketverkoop speelt hier een rol.

De online bestedingen aan producten laten andere cijfers zien. Hier schaft de consument vier procent minder producten aan, maar de besteding ligt wél hoger. Deze groeit met één procent. De dalende verkoop wordt veroorzaakt door afnemende verkopen in de categorieën Schoenen & Personal Lifestyle en Food/Near Food.

De cross-border bestedingen zitten ook in de lift, blijkt uit het onderzoek. Deze groeien met 16 procent in het eerste halfjaar naar 2,3 miljard euro. Uit deze cijfers blijken de Chinese webwinkels erg populair onder Nederlanders - hier worden in de eerste helft van dit jaar zo’n 6 miljoen aankopen gedaan. Uit de cijfers blijkt dat er 68 procent meer aankopen zijn gedaan, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Per aankoop wordt gemiddeld 41 euro uitgegeven, terwijl het gemiddelde bij een Nederlandse webshop veel hoger ligt; 101 euro. Vooral aankopen in de categorieën ‘Do It Yourself’ & Tuin, Kleding en Home & Living zijn erg populair.