Consument geeft in aanloop naar de feestdagen minder uit dan vorig jaar

In het derde kwartaal van 2025 hebben Nederlandse consumenten voor 7,7 miljard euro online besteed, een lichte daling van 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd nam het aantal online aankopen toe naar 86 miljoen, blijkt uit de nieuwste Thuiswinkel Markt Monitor van Thuiswinkel.

Een opvallende ontwikkeling is de groei van mobiele aankopen: 43 procent van alle online bestellingen wordt inmiddels via een smartphone gedaan, evenveel als via laptop en desktop samen. In het geval van kleding is dat zelfs de meerderheid. Een signaal dat een snelle beslissing – bijvoorbeeld onderweg - snel is gemaakt.

Voor mode-winkeliers en e-retailers onderstreept deze trend het belang van een mobiel geoptimaliseerde winkelervaring. Webshops die soepel werken op kleinere schermen, snelle laadtijden bieden en een naadloos betaalproces hebben, kunnen beter inspelen op het veranderende koopgedrag.