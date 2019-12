Consumenten besteden online 1,6 miljard euro in week voor Kerst

Nederlandse consumenten gaven de afgelopen week 350 miljoen euro meer uit aan online aankopen dan tijdens gebruikelijke weken. Dat blijkt uit gegevens van brancheorganisatie Betaalvereniging Nederland. In de week voor Kerst besteedde men 1,6 miljard euro online via iDeal, ten opzichte van zo’n 1,3 miljard in andere weken.

Betaalvereniging Nederland schrijft het verschil toe aan inkopen voor de kerstdagen. Webwinkels beleefden op de vrijdag een piek. Op die dag werd er namelijk 47 procent meer uitgegeven dan op een gemiddelde andere vrijdag.

Eenzelfde patroon was ook te zien bij fysieke winkels, zo meldt het bedrijf. Afgelopen week gaven consumenten in fysieke zaken 0,9 procent meer uit dan tijdens andere weken. Vorig jaar bedroeg dit verschil nog zo’n 6 procent, aldus Betaalvereniging Nederland.

De zaterdag sprong er qua bedrag en drukte bij fysieke winkels uit: in totaal werd er voor 665 miljoen uitgegeven op die dag. Daarmee gaven fysieke shoppers zo’n 70 miljoen euro meer uit dan op dezelfde dag vorig jaar.

Beeld: FashionUnited