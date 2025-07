Consumenten houden zich in: omzet- en winstdaling bij luxeconcern LVMH

Een lagere vraag naar gedistilleerde dranken en mode heeft luxeconcern LVMH in het eerste halfjaar een omzet- en winstdaling opgeleverd.

De omzet daalde met 4 procent naar 39,8 miljard euro, zo maakte het bedrijf donderdag in Parijs bekend. In de wijn- en gedistilleerde drankensector hebben de handelsspanningen tussen de belangrijkste markten, de Verenigde Staten en China, gevolgen gehad voor de vraag. Vooral bij cognac hielden klanten zich merkbaar terug.

De daling zwakte echter in het tweede kwartaal iets af ten opzichte van het begin van het jaar. Daarentegen vielen de resultaten van de mode- en lederwarenafdeling, die de grootste omzet genereert, aanzienlijk lager uit dan in de drie maanden daarvoor en bleven ze onder de verwachtingen van de analisten.

De operationele winst, gecorrigeerd voor bijzondere posten, daalde in het eerste halfjaar sterker dan de omzet, namelijk met vijftien procent naar ongeveer negen miljard euro. Hier hadden analisten echter een nog grotere daling verwacht. Onder de streep verdiende LVMH met 5,7 miljard euro tweeëntwintig procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De in New York genoteerde certificaten van aandelen van LVMH daalden in een eerste reactie met drie procent.