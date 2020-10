Consumenten pinnen minder tijdens tweede coronagolf

Er wordt minder gepind door consumenten, melden ABN Amro, ING en Rabobank: sinds het begin van de tweede coronagolf is een duidelijke afname in fysieke betaaltransacties te zien. ABN Amro denkt dat consumenten minder vaak naar de supermarkt gaan, maar wel per bezoek meer besteden. De banken rekenen hierdoor op een zwakke groei in het vierde kwartaal en op matig economisch herstel in 2021, zo meldt Nu.nl.

ABN Amro denkt dat consumenten liever thuisblijven. Volgens de bank gaan mensen minder vaak naar de supermarkt, maar besteden ze wel meer zodra ze er zijn. “Hierdoor kan het zijn dat het aantal pintransacties daalt, maar de totale bestedingen op peil blijven of zelfs groeien.”

ING schrijft in een persbericht de daling echter toe aan een andere factor: het weer. De bank denkt dat, door het lekkere week, mensen minder pinbetalingen deden in kledingzaken of woonwinkels, maar meer in in café’s en restaurants. “Toen de temperatuur weer daalde draaide het beeld” het werd drukker in winkels en rustiger in de horeca. Ook de vervroegde sluitingstijden van de horeca in de Randstad droegen hieraan bij.” De Rabobank zegt tegen Nu.nl dat het te vroeg is om conclusies te trekken: “Sowieso lijkt de huidige trend (nog) niet op de grote beweging van eerder dit jaar, toen er wel forse effecten te zien waren.”

Alledrie de banken geven aan een zwakke groei te zien voor het vierde kwartaal. Econoom Nora Neuteboom legt aan Nu.nl uit: “Door de opleving van het virus verwachten we dat de groei ook in het vierde kwartaal zwak is en slechts tussen de 1 en 1,5 procent zal bedragen.”

Beeld: Unsplash