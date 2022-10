Consumenten willen duurzaam winkelen, waar liggen de kansen voor merken?

Consumenten houden tijdens het shoppen steeds meer rekening met de milieu-impact van hun aankopen. De verwachting is dat de helft van de consumenten de komende jaren rekening zal houden met het milieueffect van wat ze kopen.

Deze gegevens komen uit het laatste rapport van Bain & Company, een Amerikaans managementadviesbureau en het WWF Italië (Wereld Natuur Fonds), waarin staat dat de winkeltrends van de wereldwijde modeconsument de komende jaren zullen verschuiven naar meer duurzame praktijken. Dit creëert zowel uitdagingen als nieuwe kansen voor modemerken.

Uit het onderzoek 'How Brands Can Embrace the Sustainable Fashion Opportunity', concluderen Bain en het WWF dat 15 procent van de wereldwijde modeconsumenten al zeer bezorgd is over duurzaamheid en bewuste aankoopbeslissingen neemt om hun impact op het milieu te verminderen. Het rapport concludeert dat dit percentage snel zal stijgen naarmate meer kopers zich richten op duurzame praktijken, en dat het zal blijven groeien. De verwachting is dat meer dan de helft van de modeconsumenten uiteindelijk bewuster zal shoppen.

65 procent van de consumenten geeft om het milieu

Het rapport, dat het consumentengedrag op het gebied van duurzaamheid en mode onderzoekt, laat zien dat van de bijna 5.900 modeconsumenten in zes landen (China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het VK en de VS) die Bain ondervroeg, ongeveer 65 procent zei dat ze om het milieu geven. Slechts enkelen geven echter regelmatig prioriteit aan duurzaamheid tijdens het winkelen.

“Duurzaam winkelen is een onvermijdelijke verandering. De bezorgdheid over duurzaamheid is groot onder jongere generaties - en neemt over het algemeen toe. Daarom moeten modemerken het gesprek over duurzaamheid omarmen en duurzaam kopen makkelijker maken voor alle consumenten. Merken die duurzaamheid een integraal onderdeel van hun strategie en activiteiten maken zullen relevant blijven voor consumenten, nu en in de toekomst,” aldus Claudia D'Arpizio, wereldwijd hoofd Fashion & Luxury bij Bain & Company. “In feite zal iedereen profiteren van een toewijding op het gebied van duurzame praktijken vanuit de mode-industrie”.

Duurzame mode herkennen is een uitdaging voor shoppers

In het rapport constateren Bain en het WWF dat een derde van de consumenten niet in staat is duurzame producten of merken te onderscheiden van niet-duurzame varianten. Die uitdaging neemt toe met de leeftijd. Een op de drie respondenten van de babyboom- en de stille generatie zegt niet te weten waar ze informatie over de duurzaamheid van merken of producten kunnen vinden. Ter vergelijking: slechts één op de vijf respondenten van Gen Z en Gen Y/Millennials meldde hetzelfde probleem.

Wees transparant

Om het proces van duurzaam winkelen te versnellen, moeten displays in winkels, etiketten en productbeschrijvingen duidelijk, makkelijk beschikbaar en betrouwbaar zijn, aldus het rapport. De beste merken hebben al informatie ter beschikking over materiaalbeschrijvingen, de toeleveringsketen, partners, en verhalen over de gemeenschappen die betrokken zijn bij het maken van hun kleding. Het belichten van hun productieprocessen betrekt consumenten op een oprechte en transparante manier bij het product. Productverpakkingen zijn een ander middel om duurzaamheid te communiceren (en in de praktijk te brengen).

Een beroep doen op waardegedreven shoppers

Merken kunnen profiteren van de kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van duurzame mode én een beroep doen op klanten die waarde zoeken, zolang ze duurzaam zijn zonder afbreuk te doen aan sociale of milieufactoren. Op deze manier bieden merken consumenten een win-winsituatie.

Duurzaam winkelen moet gemakkelijk zijn

Veel shoppers volgen de weg van de minste weerstand; hun winkelgewoonten worden meer bepaald door gemak dan door sociale impact of publieke opinie. Maar met eenvoudigere en handigere opties zouden ze meer duurzaam shopgedrag vertonen.

Een duurzaamheidsmissie hebben

Merken die proactief met duurzaamheid bezig zijn, zullen dus relevanter blijven, nu en in de toekomst. De meeste consumenten willen duurzamer kopen; ze hebben alleen hulp nodig om dat te doen.

"Modemerken staan aan de vooravond van een grote kans, maar worden vaak overweldigd door complexiteit, vooral in de lange toeleveringsketens. Merken spelen hierbij een maatschappelijke rol: zij moeten de informatiekloof dichten, consumenten betrekken bij de duurzaamheid en de impact van producten en duurzame aankopen gemakkelijker en aantrekkelijker maken. Dit zal hen succesvol maken en tegelijkertijd helpen om consumenten in de richting van duurzamere consumptie te sturen", concludeert Federica Levato, senior partner in Milaan en EMEA Leader of Fashion & Luxury bij Bain.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.

Artikel bron: 'How Brands Can Embrace the Sustainable Fashion Opportunity', Bain & Company en WWF Italië.