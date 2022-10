Consumenten zoeken ‘goedkope luxe’ vanwege inflatie

Nu de financiële onzekerheid steeds meer toeneemt, zoeken consumenten van over de hele wereld naar manieren om hun inkomen maximaal te benutten zonder te moeten afzien van dagelijkse luxe zoals het upgraden van hun garderobe. Voor de mode-industrie, die in deze nieuwe behoeften wil voorzien, bieden grotere investeringen in digitale marketing en meer acties op het gebied van ‘budget’ en ‘luxe’ artikelen een geweldige kans om klanten alvast van dienst te zijn voordat ze beginnen te winkelen voor de feestdagen.

Volgens een recente analyse van McKinsey bevestigen de huidige gegevens de wijze waarop prijzen historisch gezien in de mode-industrie worden opgesteld: "Deze zijn ver achtergebleven ten opzichte van de inflatie en de groei van het gezinsinkomen", aldus het onderzoek van McKinsey. Bij de beoordeling van hoe kleding- en accessoire merken zich kunnen aanpassen aan de huidige inflatie, herinnert het adviesbureau eraan dat “tussen 2010 en 2019 de kledingprijzen in de VS met 0,4 procent CAGR (een samengesteld jaarlijks groeipercentage) groeiden ten opzichte van het gemiddelde inkomen van huishoudens, dat met 3,8 procent CAGR groeide. Dat verschil is onlangs kleiner geworden, maar op markten als de VS blijven de prijsstijgingen nog steeds ongeveer een procent achter bij de CPI-groei (de groei van het consumentenprijsindex)”, aldus McKinsey.

“We zien nu dat consumenten zich meer bewust zijn van de waarde van wat ze kopen. Uit het Consumer Pulse-onderzoek blijkt dat in 2022 meer Amerikaanse consumenten hun voorkeuren op het gebied van merken en detailhandelaren zullen wijzigen dan ooit tevoren. Bovendien zegt de meerderheid van hen van plan zijn te blijven veranderen, voornamelijk om lagere prijzen te vinden. Van degenen die overstapten op een ander product, koos iets meer dan een derde voor huismerkproducten”, concluderen de McKinsey-experts.

Google inzichten: “Consumenten zijn nog niet bereid om kleine luxeartikelen op te geven”

Volgens gegevens van de afdeling Global Insights van Google zijn consumenten over de hele wereld op zoek naar manieren om kosten te besparen, zoals het zoeken naar ‘buy one get one free’ bonnen en andere aanbiedingen. Deze zoekopdrachten zijn sterk gegroeid op jaarbasis. “Daarnaast hebben we gezien dat mensen zich tot Google wenden om te onderzoeken waar ze kunnen winkelen voordat ze iets uitgeven. Er worden zoektermen gebruikt als: 'prijzen dalen' en 'goede tijd om te kopen'”, voegt het team van Google's marketing denktank, Think with Google, toe.

Zoekopdrachten op het gebied van online en offline winkelen, zoals ‘online jurken kopen’, ‘winkelcentra’ en ‘open winkel’, blijven toenemen, zoals blijkt uit de Engelse zoekgegevens van Global Google. Bovendien meldde het team van Google Global Insights in juli dat de zoekopdrachten naar winkels en verkooppunten voor designer- en luxemerken tegen gereduceerde prijzen het afgelopen jaar een hoge vlucht hadden genomen (een stijging van 90 procent, om precies te zijn). In de Benelux “zien we deze maand, in sommige specifieke sectoren, dat consumenten niet bereid zijn om kleine luxeartikelen op te geven, althans nog niet. In plaats daarvan wijzigen zij hun prioriteiten om zoveel mogelijk voor hun geld te krijgen”.

Bovendien hebben analisten van Think with Google in Europa ‘een toename gezien van mensen die ook op zoek zijn naar kleine luxeartikelen. De zoekopdrachten voor zaken als 'luxus sonnenbrille' ('luxe zonnebrillen') in Duitsland en 'luxe ondergoed' in het VK nemen bijvoorbeeld toe.

Vroege kerstinkopen en mega online verkoop

Google interpreteert deze gegevens als een teken dat ‘zelfs te midden van de economische onzekerheid mensen de juiste balans proberen te vinden tussen 'goedkoop' en luxe. Ze zijn bereid om te wachten en te investeren in duurdere aankopen, maar zijn op zoek naar alternatieve manieren om met hun budget te werken', wordt er vanuit Google uitgelegd.

Dat streven om het meeste waar voor hun geld te krijgen, zet consumenten over de hele wereld ertoe aan vroeg te beginnen met hun aankopen voor de feestdagen; meer dan de helft van de shoppers is zelfs van plan te wachten met het kopen van cadeauartikelen tot ze in de uitverkoop zijn. Velen staan er ook voor open om iets nieuws te proberen. Uit gegevens van Google blijkt bijvoorbeeld dat in juli 36 procent van de consumenten een ander merk wilde kopen dan hun favoriete of gebruikelijke merk om een betere prijs of een deal te krijgen vanwege de stijgende prijzen.

Marketingdeskundigen van Google raden retailers aan om zich te richten op het leveren van uitstekende klantervaringen, want “mensen die positieve ervaringen hebben met het kopen van cadeaus worden vaak terugkerende klanten, zelfs nadat de Black Friday-gekte voorbij is. Met andere woorden: detailhandelaren hebben een geweldige kans om het winkelende publiek een reden te geven om terug te komen, wat de winstgevendheid en de groei op lange termijn ten goede zal komen. Daarom is het belangrijk dat retailers hun unieke waarde en aanbod aan het winkelend publiek kenbaar maken. Merken kunnen bijvoorbeeld hun uitstekende klantenservice onder de aandacht brengen, klanten helpen doelen te steunen waarin ze geloven, beloningen geven aan trouwe klanten of een combinatie van al deze voordelen en meer bieden”, adviseert Google.

Grote uitverkopen en koopzondagen zijn een geweldige manier om in contact te komen met consumenten wanneer zij zich voorbereiden op het kopen van cadeaus op het gebied van mode. Singles' Day (11 november of 11/11) begon als een iets voor de Chinese markt en groeide snel uit tot een groter winkelevenement en vervolgens een van de grootste winkelevenementen ter wereld. Dergelijke grote verkoopdagen met dubbele cijfers, zoals 10/10, 11/11 en 12/12, worden steeds populairder in Zuidoost-Azië, volgens de analyse van Google.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking van het Spaans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.