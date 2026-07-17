Consumentenbond dreigt met stappen om 'nepkortingen' bij Amazon en Bol

De Consumentenbond dreigt met juridische stappen tegen Amazon en Bol vanwege vermeende nepkortingen, meldt Nu.nl. Volgens de organisatie voldoen aanbiedingen op beide platforms regelmatig niet aan de wettelijke regels voor prijscommunicatie.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bij Amazon 46 van de 113 onderzochte aanbiedingen niet aan de regels voldeden. Bij Bol ging het om 62 van de 210 aanbiedingen. In sommige gevallen zou de prijs vlak voor een actie zijn verhoogd, waardoor de korting groter leek dan deze daadwerkelijk was.

De Consumentenbond wil met beide platforms afspraken maken over eerlijke prijscommunicatie. Als dat niet lukt, sluit de organisatie juridische stappen niet uit.

Een woordvoerder van Bol laat aan FashionUnited weten zich niet te herkennen in het beeld dat het platform klanten bewust zou lokken met nepaanbiedingen. "We vinden het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de prijzen en aanbiedingen die zij op ons platform zien. We hebben de bevindingen van de Consumentenbond ontvangen en zullen deze zorgvuldig bestuderen. Bol handelt conform de geldende wet- en regelgeving en blijft continu werken aan duidelijke en transparante prijscommunicatie voor klanten."

Editor's note: FashionUnited heeft Amazon om een reactie gevraagd. Dit artikel kan op een later moment worden aangevuld met hun reactie.