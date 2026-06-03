Consumentenrecht: Shein krijgt boetes van meer dan 22 miljoen euro

De Franse fraudebestrijding legt Shein twee boetes op van in totaal meer dan 22 miljoen euro. De aankondiging van woensdag wijst op tekortkomingen in de traceerbaarheid van producten, milieuclaims, herroepingstermijnen en levering.

De instelling, die onder het ministerie van Financiën valt, verhoogt hiermee het totale boetebedrag voor de Aziatische modegigant in Frankrijk. Het totaal komt nu op meer dan 210 miljoen euro.

De laatste twee boetes zijn het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar diverse e-commerceplatforms, met een focus op niet-Europese spelers zoals Shein.

Een eerste boete van 5,77 miljoen euro is voor ISEL (Infinite Styles Ecommerce Limited), het bedrijf dat kleding en accessoires onder de merknaam Shein verkoopt.

Het directoraat-generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) verwijt Shein de niet-naleving van de herroepingstermijn van veertien dagen voor bepaalde producten. Daarnaast ontbreekt verplichte informatie over de traceerbaarheid, zoals de landen van weven, verven en confectioneren. Ook de aanwezigheid van microplastics in de stoffen wordt niet vermeld. Deze deeltjes, voornamelijk in polyester, komen bij elke wasbeurt in het water terecht en vormen een groot ecologisch probleem.

Volgens Shein “verwart de DGCCRF het herroepingsrecht met ons gunstigere commerciële retourbeleid”. Het bedrijf wijt de ‘tijdelijke’ afwezigheid van milieu-informatie aan een ‘technisch incident’.

Daarnaast legt de DGCCRF een boete op van 16,73 miljoen euro aan ISSL (Infinite Styles Services Limited), een ander bedrijf van Shein. ISSL beheert de marketplace, het online platform waar zowel producten van Shein als van verkooppartners worden aangeboden.

De autoriteit constateert talrijke overtredingen van het consumentenrecht. Bij de orderbevestiging ontbreekt de stukprijs per product, de levertijd en informatie over de identiteit en contactgegevens van verkooppartners. Deze gegevens moeten op een “duurzame drager” worden verstrekt, zodat de klant ze kan bewaren.

Deze informatie is beschikbaar in het klantenaccount, zo verdedigt Shein zich. Shein oordeelt dat de sancties ‘duidelijk disproportioneel en discriminerend’ zijn. Minister van Handel Serge Papin bestempelt de werkwijze van het platform daarentegen als ‘oneerlijke concurrentie’.