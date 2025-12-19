Consumentenvertrouwen blijft op relatief hoog niveau in december

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in december gelijk gebleven op min 21. De laatste jaren, sinds de start van de pandemie, was het consumentenvertrouwen zelden zo positief.

De laatste keer dat het consumentenvertrouwen relatief zo positief was (op november 2025 na), was in april en september 2024. Daarvoor moet men alweer terug naar november 2021 voor een niveau van min 20 en schoot aan het begin van de pandemie (maart/april 2020) het consumentenvertrouwen van min 3 naar min 23.

Sinds mei 2025 is er een stijgende lijn ingezet in het Nederlandse consumentenvertrouwen. Het kerncijfer stond op dat moment op min 37.