Consumentenvertrouwen en koopbereidheid dalen verder in mei

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in mei 2026 verder verslechterd naar een stand van min 46, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige maand bedroeg de index nog min 44. De daling houdt direct verband met de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de daarmee stijgende energieprijzen. De stemming onder consumenten bevindt zich daardoor ver onder het 20-jarig gemiddelde van min 11. Ook de koopbereidheid zakte deze maand verder van min 26 naar min 28.

Consumenten oordelen zowel negatiever over hun persoonlijke financiële situatie van het afgelopen jaar als die voor de komende 12 maanden. Daarnaast geven ondervraagden aan dat zij de huidige periode ongunstiger vinden voor grote, niet-essentiële aankopen zoals kleding en luxeartikelen. Daarmee wordt de modesector direct geraakt.

In een analyse van ING nuanceren economen de CBS-cijfers: De bestedingen van huishoudens zouden op dit moment stabiel blijven. Het CBS maakte zelf ook de kanttekening dat er voor de maand mei minder respons kwam op onderzoek door een eerdere technische storing, waardoor de foutmarge groter is dan gebruikelijk.