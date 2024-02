Consumentenvertrouwen krabbelt verder op: Al 50 procent verbeterd sinds dieptepunt

Het consumentenvertrouwen krabbelt weer op. Het indicatiecijfer heeft al een lange weg afgelegd sinds het absolute dieptepunt in september 2022, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het consumentenvertrouwen ligt in februari op -27. Hoewel het cijfer nog steeds zeer negatief is, en ook nog onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar ligt (-10), is het wel al sterk verbeterd. In september 2022 kwam het consumentenvertrouwen namelijk op -59 te liggen.

Het consumentenvertrouwen is een verzamelcijfer van vijf indicatoren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kijkt naar het economisch klimaat en de koopbereidheid. Deze twee zijn opgesplitst in twee en drie onderverdelingen. Hoewel consumenten in februari wat pessimistischer zijn over het economisch klimaat, is juist de koopbereidheid minder negatief.