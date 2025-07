Consumentenvertrouwen positiever in juli

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in juli positiever dan in juni, zo blijkt uit een bericht van Centraal Bureau voor de Statistiek. Het kerncijfer komt neer op min 32, een verbetering van vier punten in vergelijking met een maand eerder.

De verbetering schrijft het CBS vooral toe aan het oordeel over het economisch klimaat dat verbeterde met zes punten. De koopbereidheid was ook iets verbeterd met twee punten. Al met al is het oordeel over het economisch klimaat op min 52 uitgekomen en de koopbereidheid op min 19.

Het consumentenvertrouwen wordt berekend aan de hand van 5 onderwerpen. Zo wordt gekeken naar de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden én de komende 12 maanden, de financiële situatie over diezelfde periodes en in welke mate het een gunstige tijd voor grote aankopen is.