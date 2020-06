Consumentenvertrouwen stijgt in juni

Het consumentenvertrouwen is in juni gestegen ten opzichte van mei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Halverwege juni kwam het consumentenvertrouwen uit op -27, tegenover -31 een maand eerder.

De houding van consumenten tegen opzichte van het economisch klimaat blijft onveranderd: de deelindicator staat in juni nog altijd op -52. Wel is de koopbereidheid van consumenten gestegen, van -17 naar -11. Consumenten zijn iets positiever over hun financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden. Ze hebben ook meer vertrouwen in hun financiële situatie in het komende jaar; die deelindicator verschoof van -17 naar -10. Ook zien consumenten de huidige tijd als een gunstiger moment om grote aankopen te doen. Waar die deelindicator halverwege mei nog op -39 stond, staat deze in juni op -29.

Het consumentenvertrouwen ligt met een stand van -27 vooralsnog ver onder het gemiddelde van -5 over de afgelopen twintig jaar. Het hoogtepunt werd bereikt in januari 2000, toen was de stand van het consumentenvertrouwen 36. Het dieptepunt was een stand van -41, in maart 2013.