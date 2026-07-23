Consumentenvertrouwen stijgt opnieuw, maar blijft negatief

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in juli 2026 opnieuw verbeterd. De index stijgt van min 39 in juni naar min 35 in juli, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel consumenten nog altijd negatief zijn, neemt zowel het vertrouwen in de economie als de koopbereidheid toe. De vertrouwensindex ligt daarmee nog wel ruim onder het gemiddelde van min 11 over de afgelopen twintig jaar.

Vooral het oordeel over de economie verbeterde. De deelindicator economisch klimaat steeg van min 64 naar min 59. Consumenten zijn zowel minder negatief over de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden als over de verwachtingen voor het komende jaar.

Ook de koopbereidheid nam verder toe. Deze deelindicator steeg van min 22 in juni naar min 19 in juli. Consumenten beoordelen hun financiële situatie voor de komende twaalf maanden positiever dan een maand eerder. Ook zijn zij minder negatief over hun financiële situatie in het afgelopen jaar.

Ondanks de verbetering blijft het consumentenvertrouwen historisch gezien laag. Sinds het begin van de metingen bereikte de index het hoogste niveau van plus 36 in januari 2000 en het dieptepunt van min 59 in september en oktober 2022.