Consumentenvertrouwen toont ‘grootste stijging in 11 jaar’

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is gestegen van min 46 naar min 39. Hoewel dit de grootste stijging in 11 jaar is, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, ligt het vertrouwen nog steeds ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.

Het consumentenvertrouwen wordt opgebouwd aan de hand van diverse deelindicatoren. Diversen daarvan verbeterden flink ten opzichte van mei 2026. De grootste verandering is te zien in het oordeel over de financiële situatie van de komende 12 maanden. Waar dit oordeel eerder nog op min 17 uitkwam, was dit in juni 2026 nog maar min 6. Ook de deelindicator over het economisch klimaat verbeterde van min 72 naar min 64.

Sectorstrateeg Peter van Heerde van Rabobank duidde al eerder het consumentenvertrouwen. De strateeg geeft aan dat het consumentenvertrouwen in de praktijk geen goede voorspeller is van de bestedingen van consumenten. Want hoewel het consumentenvertrouwen historisch laag was de afgelopen periode, daalden de uitgaven niet noodzakelijk. De belangrijkste factor is de deelindicator van het vertrouwen, de indicator die meet of consumenten het een gunstige tijd vinden voor grote aankopen. “Deze indicator blijkt een veel betere graadmeter voor daadwerkelijke consumptie. Dat komt doordat deze dichter aansluit op concrete beslissingen van huishoudens, zoals het doen van grote uitgaven.” Dit kerncijfer verbeterde tussen de meeting van mei en juni licht, van min 45 naar min 44.