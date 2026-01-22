Consumentenvertrouwen voor het eerst in halfjaar teruggelopen

Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in de maand januari iets teruggelopen. Het is voor het eerst in ruim een halfjaar dat het negatiever is dan een maand eerder.

Het indicatiecijfer van het consumentenvertrouwen komt in de maand januari neer op min 23. Dat is twee punten lager dan een maand eerder. Het cijfer wordt samengesteld op basis van vijf deelfactoren.

Een van die deelfactoren is het oordeel over het economisch klimaat van de consument en vooral dat is verslechterd deze maand. Het oordeel over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden verslechterde flink, maar ook als de consument terugkijkt naar het afgelopen jaar is het oordeel wat negatiever.

De koopbereidheid van de consument is echter wel verbeterd in de maand januari.