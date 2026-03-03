Containerrederij Maersk leidt schepen om via Kaap de Goede Hoop

De spanningen in de wereldwijde waardeketens lopen weer op na het militaire conflict dat deze zaterdag 28 februari in het Midden-Oosten is uitgebroken. Dit volgt op gecoördineerde aanvallen op Iran door de Israëlische en Amerikaanse legers. Het regime van de ayatollahs heeft al gereageerd op deze vijandelijkheden, met de aankondiging van een onvoorspelbare escalatie van het conflict. Als reactie hierop heeft rederij Maersk al actie ondernomen en besloten al haar schepen om te leiden via Kaap de Goede Hoop.

Kort na de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, onderdeel van de Amerikaanse militaire operatie ‘Epic Fury’, gaf Maersk een eerste waarschuwing af. Het bedrijf erkende de hernieuwde spanningen en onzekerheden voor de wereldwijde waardeketens. Dit geldt met name voor olie- en gasleveringen uit de landen aan de Perzische Golf. Maersk verklaarde het escalerende militaire conflict “zeer nauwlettend” in de gaten te houden.

Het bericht benadrukte dat de prioriteit van het bedrijf ligt bij de veiligheid van het personeel, de bedrijfsmiddelen en de lading van klanten. Ook bevestigde het bedrijf opnieuw zijn inzet om een significante ‘impact’ op de toeleveringsketens te beperken. Deze prioriteiten, zo specificeerden zij, hadden hen er al toe gebracht ‘noodplannen’ op te stellen. De uitvoering hiervan wordt echter per zending en per schip dat onderweg is, per geval beoordeeld.

“De veiligheid van onze mensen, onze bedrijfsmiddelen en de lading van onze klanten blijft onze hoogste prioriteit, en we zullen de situatie blijven volgen en alle nodige maatregelen nemen,” kondigde de rederij aan in een verklaring van 28 februari. Ze voegden eraan toe: “We blijven ons inzetten om de impact op de toeleveringsketens van onze klanten te minimaliseren,” waarvoor “we noodplannen hebben geactiveerd.”

“De situatie blijft onstabiel, met gevolgen voor de luchtvrachtactiviteiten en enkele verstoringen bij terminals in de regio,” lichtten zij toe. “Voorlopig verwachten we dat beslissingen over de routering van schepen per geval worden genomen,” voegden zij eraan toe. Het bericht besloot met de mededeling: ten eerste, “We zullen onze klanten op de hoogte houden van de situatie en zo snel mogelijk adviseren over specifieke wijzigingen.” Ten tweede, “Het accepteren van boekingen voor het Midden-Oosten blijft open.”

Omleiding via Kaap de Goede Hoop

Minder dan 24 uur na die eerste verklaring, gaf de rederij een voorlopig laatste update over de situatie die de waardeketens beïnvloedt. Op zondag, 1 maart 2026, kondigde het bedrijf de opschorting aan van alle reizen van het Midden-Oosten en India naar de Middellandse Zee. Ook reizen van het Midden-Oosten en India naar de oostkust van de Verenigde Staten via de Bab el-Mandeb-straat en het Suezkanaal zijn opgeschort. Deze opschorting blijft van kracht ‘tot nader order’.

Als alternatief is besloten alle schepen op beide routes om te leiden via Kaap de Goede Hoop. Deze omleiding brengt de toeslagen met zich mee die de rederij toepast voor verstoringen in de Golf van Aden. Dit is de belangrijkste zeeroute voor zendingen naar Europa en de Verenigde Staten afkomstig uit India en Azië. Maersk streeft ernaar dit zo snel mogelijk weer als de ‘prioritaire’ route voor haar schepen in te stellen.

“Vanwege de verslechterende veiligheidssituatie in de regio van het Midden-Oosten na de escalatie van het militaire conflict, hebben we in nauwe coördinatie met onze veiligheidspartners besloten om toekomstige Trans-Suez-reizen door de Bab el-Mandeb-straat tijdelijk op te schorten.” Als reactie hierop, en ‘tot nader order’, heeft de rederij gewaarschuwd, “worden alle afvaarten op de diensten ME11 (Midden-Oosten-India naar Middellandse Zee) en MECL (Midden-Oosten-India naar oostkust van de Verenigde Staten) omgeleid via Kaap de Goede Hoop.”

Mearsk meldde: “Zodra de situatie stabiliseert en de veiligheid het toelaat, zullen we de Trans-Suez-route voor de ME11- en MECL-diensten blijven prioriteren, omdat dit de snelste, meest duurzame en efficiënte manier is om onze klanten te bedienen.”

Sluiting van de Straat van Hormuz

Wat betreft de situatie voor de vrachtdiensten van de rederij aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland en binnen de regio van het Midden-Oosten zelf, heeft Maersk de opschorting van alle transporten door de Straat van Hormuz aangekondigd. Deze doorgang is daarom gesloten voor haar operaties, eveneens tot nader order. De beslissing betekent uiteraard dat elke dienst die havens in de Perzische Golf aandoet, vertragingen of aanpassingen zal ondervinden. Zij gaven deze waarschuwing af en herhaalden tegelijkertijd dat het accepteren van boekingen voor vracht bestemd voor het Midden-Oosten openblijft.

Daarom, “blijft het accepteren van boekingen voor het Midden-Oosten open,” aldus Maersk, hoewel zij benadrukken dat “de veiligheid van onze bemanningen, schepen en de lading van onze klanten onze hoogste prioriteit blijft.” Om deze reden, en met betrekking tot deze andere kant van het Arabisch Schiereiland, “schorten we alle doorvaarten van schepen door de Straat van Hormuz op tot nader order.” “‘Als gevolg’ van deze beslissing,” voegden zij naar verluidt toe, “kunnen diensten die havens in de Perzische Golf aandoen, vertragingen, omleidingen of aanpassingen in de dienstregeling ondervinden.”

