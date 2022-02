Contentmarketing voor luxe mode

Contentmarketing is een modewoord in de marketingwereld, met sociale media als basis. Het wordt steeds belangrijker op het gebied van luxe mode, omdat merken elkaar beconcurreren voor nieuwe klanten in een mondiale markt. In het verleden waren bedrijven in de luxemode hyper gefocust op hun belangrijkste klant - een klein deel van de grotere markt. Maar vandaag de dag moeten ze, om relevant te zijn, ook deel uitmaken van een breder - internationaal - kader.

Podcast Dit verhaal is ook te beluisteren. Dit verhaal is ook te beluisteren. Klik hier voor de Engelstalige podcast van Fashion News Bytes.

Wat is contentmarketing nu eigenlijk? Volgens social media marketing expert Schanel Bakkouche is content marketing in de eerste plaats bedoeld voor de klant Het is een middel om de betrokkenheid van huidige en toekomstige klanten te vergroten, allemaal met een unieke merkstem. Ze stelt, "het draait allemaal om entertainment en informatie." En ze wijst erop dat "contentmarketing geen kanaal op zich is, maar dat het deel uitmaakt van een bredere conversatie via verschillende kanalen." Dit kan de eigen website of winkels van een merk omvatten, maar ook externe platforms zoals Instagram, Tik Tok en Pinterest die organische en betaalde opties bieden.

Wanneer het gaat om luxe mode, wijst Schanel erop dat luxemerken zich grotendeels hebben gericht op fotografie, of beeldmateriaal in het algemeen met hoge productiewaarden, dat kon worden gedeeld op televisie of in een tijdschrift. Voorspelbaar, zegt ze, waren de thema's gericht op de geschiedenis van een merk, materialen en culturele associaties. "Voor luxemerken ligt de belangrijkste waarde van contentmarketing in het vermogen om het meest veeleisende publiek binnen te halen, te overtuigen en te evangeliseren in de taal en de verheven esthetiek die eigen zijn aan luxe." Deze thema's zijn nog steeds belangrijk, maar moeten worden gezien binnen een bredere context, waarin veel van de mensen die zich bezighouden met content marketing misschien nooit iets van het merk kopen, maar toch regelmatig betrokken zijn. Het vereist van merken dat ze voortdurend content produceren en inzetten, wat kostbaar is en vaak geen echt direct rendement op de investering oplevert.

Merken kunnen het zich in deze tijd echter niet veroorloven om klanten niet te binden, zoals Schanel opmerkt. En ondanks de kosten kan het een zeer effectief ontdekkingsinstrument zijn in vergelijking met traditionele media, zolang het van hoge kwaliteit en strategisch is. "Goede content", zegt ze, "kan vaak een belangrijk wervingsmechanisme zijn voor klanten door content in te zetten via native advertising, of betaalde social advertising, in-display advertising of social influencers in Instagram-feeds."

Volgens Schanel: "In een wereld waarin consumenten duizenden merkboodschappen per dag ontvangen, en in een tijd waarin ad blockers steeds vaker door consumenten worden ingezet, moeten merken een manier vinden om echt contact te maken met consumenten door hen te vermaken, hen inzicht en informatie te bieden; een gevoel van verbondenheid te geven." Dit kan via dynamische video's en afbeeldingen, maar omvat ook steeds meer andere formats, zoals lange videoverhalen, uitgebreide posts die meerdere keren per dag worden gepost en cityguide-applicaties. "Ik denk dat iedereen tegenwoordig van een goed verhaal houdt en luxeconsumenten zijn daarop geen uitzondering," zegt ze. Ze voegt eraan toe: "De nieuwe grens gaat over merkseries, gestileerd als een Netflix-serie, compleet met diepgaande personages en cliffhangers."

Daarnaast wijst Schanel erop dat shoppable video's steeds belangrijker worden. Hoewel deze een historisch precedent hebben, bijvoorbeeld de samenwerking van Jean Paul Gaultier met Madonna in de jaren tachtig voor haar concerten en muziekvideo's, zijn ze nu direct shoppable. Klanten kunnen onmiddellijk kopen wat hun favoriete artiest draagt, terwijl ze ook genieten van het verhaal of het liedje. En in sommige gevallen kunnen klanten ook de meubels en het decor in de video kopen. Maar dit vereist nog steeds aandacht voor detail en een productie van hoge kwaliteit. Het doel, zegt Schanel, "is niet om alleen te verkopen, maar om de marketinguitdagingen te doorbreken en zowel loyaliteit van huidige klanten als opwinding bij nieuwe klanten teweeg te brengen."