Convenant over pakketkluizen in de maak: Zo kijken logistieke spelers naar de ontwikkeling

Grote Nederlandse steden werken momenteel aan een gezamenlijk convenant met pakketbezorgers, retailers en logistieke partijen om meer regie te krijgen op de groei van pakketkluizen en -punten. Het convenant richt zich onder meer op afspraken over locaties, spreiding en samenwerking, met als doel wildgroei te voorkomen en pakketkluizen beter in te passen in bestaande stedelijke functies.

De discussie speelt terwijl pakketautomaten – vaak geplaatst in supermarkten, mobiliteitshubs en woonwijken – in hoog tempo verschijnen. Consumenten waarderen de flexibiliteit, maar steden maken zich zorgen over de impact op stoepen, verkeersveiligheid en de schaarse openbare ruimte. Voor moderetailers, waar retourstromen en omnichannellevering een steeds grotere rol spelen, groeit het belang van een goed verspreid netwerk van pakketpunten en -automaten.

In gesprek met DPD: uniform beleid nodig voor slimme groei van pakketkluizen

DPD begrijpt dat steden meer grip willen krijgen op de groei van pakketkluizen. Volgens een woordvoerder van DPD is de openbare ruimte schaars en spelen er terechte belangen rondom leefbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Als afspraken leiden tot een slimme en voorspelbare inrichting van het netwerk, ziet het bedrijf dat als positief.

Tegelijkertijd pleit DPD voor duidelijke en bij voorkeur uniforme regels tussen gemeenten. Verschillende procedures of interpretaties per stad kunnen volgens het bedrijf leiden tot versnippering en vertraging.

Hoe DPD locaties voor pakketkluizen kiest

Bij de keuze voor nieuwe pakketautomaten kijkt DPD naar meerdere factoren, waaronder bereikbaarheid te voet of per fiets, sociale veiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een beperking en minimale hinder voor de omgeving. Ook technische haalbaarheid, beschikbare ruimte en vergunningen spelen een rol.

Locaties waar mensen toch al komen – zoals retailomgevingen, mobiliteitsknooppunten en sportlocaties – werken volgens het bedrijf vaak het best. Op sommige plekken fungeren zelfs voetbalclubs als pakketlocatie, wat voor clubs een extra inkomstenbron kan zijn en voor consumenten een plek die past binnen hun dagelijkse ritme.

DPD heeft als doel dat iedereen in Nederland een pakketpunt binnen tien minuten loopafstand heeft. In de Randstad blijkt dat eenvoudiger te realiseren dan in minder dichtbevolkte regio’s.

Regulering is kans voor professionalisering

Volgens DPD kan gemeentelijke regie bijdragen aan professionalisering, betere spreiding en duidelijke kwaliteitseisen. Tegelijkertijd waarschuwt het bedrijf dat versnipperde regels, lange vergunningstrajecten of te gedetailleerde voorschriften innovatie kunnen remmen. Het pleit daarom voor doelgerichte, technologieneutrale afspraken die ruimte laten voor samenwerking tussen gemeenten, logistieke spelers en retailers, aldus de woordvoerder.

In gesprek met DHL: convenant als basis voor gezamenlijke regie

DHL ziet in het voorgenomen convenant vooral een kans om gezamenlijk regie te nemen over het netwerk van pakketkluizen en afhaalpunten. Een woordvoerder van DHL vertelt aan FashionUnited dat een voldoende aantal locaties, op de juiste plekken, in het belang is van alle stakeholders – van gemeenten en vervoerders tot retailers en consumenten.

De groei van pakketautomaten wordt door DHL gezien als een logische reactie op veranderend consumentengedrag en de toenemende pakketvolumes vanuit e-commerce, waaronder de moderetail. Tegelijkertijd erkent het bedrijf dat afstemming nodig is om netwerken efficiënt en maatschappelijk verantwoord te laten groeien, aldus een woordvoerder van DHL tegenover FashionUnited.

Datagedreven locatiekeuzes

Waar DPD inzet op praktische en ruimtelijke criteria, benadrukt DHL vooral de rol van data en technologie. Volgens een woordvoerder van DHL bepaalt het bedrijf met behulp van AI-rekenmodellen waar pakketautomaten het meest effectief geplaatst kunnen worden. Daarbij is het gebruik vooral vraaggestuurd: consumentengedrag en -voorkeuren zijn leidend en laten zich slechts beperkt sturen.

De modellen combineren volgens DHL data over huidige en geprognotiseerde volumes met inzichten in lokaal consumentengedrag. Tegelijkertijd blijft de Nederlandse consument sterk gehecht aan thuislevering. “De Nederlandse consument is gewend aan, en ook verwend met aan-huisleveringen met verschillende voorkeur- en interventieopties,” vertelt een woordvoerder van DHL aan FashionUnited.

Momenteel wordt circa 10 tot 15 procent van de pakketten out-of-home geleverd. Dat aandeel groeit, mede door de opkomst van pakketautomaten. Volgens DHL ontdekken consumenten het gemak vaak pas na de eerste ervaring. Daarnaast is het gebruik vereenvoudigd dankzij technologische ontwikkelingen, zoals het openen van kluizen met een QR-code via de smartphone.

Snelle groei en schaalvergroting

In stedelijke gebieden ligt de vraag naar out-of-home-levering hoger dan in landelijke regio’s, al blijft thuisbezorging dominant, aldus een woordvoerder van DHL. Het bedrijf ziet pakketautomaten als een structureel onderdeel van de toekomstige logistieke infrastructuur.

DHL heeft momenteel ruim tweeduizend pakketautomaten in Nederland en wil dit aantal verder uitbreiden. Volgens een woordvoerder van DHL zal het netwerk dit jaar doorgroeien richting de drieduizend automaten, met verdere uitbreiding in de jaren daarna. De schaalvergroting moet bijdragen aan efficiëntere last-mile-bezorging en minder mislukte afleverpogingen.

In gesprek met PostNL: consumentengemak als uitgangspunt

PostNL benadrukt dat consumentengemak centraal staat in de ontwikkeling van pakketautomaten. Volgens een woordvoerder van PostNL sluit de pakketautomaat aan bij een samenleving waarin e-commerce structureel groeit en consumenten steeds meer flexibiliteit verwachten. “Net zoals de brievenbus al decennialang onderdeel is van het straatbeeld, zien wij pakketautomaten als een logische volgende stap,” vertelt een woordvoerder van PostNL aan FashionUnited.

Consumenten willen hun pakket ophalen waar en wanneer het hen uitkomt, en pakketautomaten spelen volgens het bedrijf in op die behoefte door 24/7 beschikbaar te zijn. De automaten worden volgens PostNL hoog gewaardeerd door gebruikers en vormen een aanvulling op bestaande bezorgopties, waaronder thuislevering en afhaalpunten in winkels.

Tegelijkertijd erkent PostNL de zorgen van gemeenten over de druk op de openbare ruimte. Volgens een woordvoerder van PostNL wordt daarom actief samengewerkt met steden om te verkennen hoe het netwerk beter kan worden ingepast, met aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Open netwerken en samenwerking tussen vervoerders

Net als andere logistieke spelers ziet PostNL samenwerking als een belangrijke factor voor een toekomstbestendig netwerk. Volgens een woordvoerder van PostNL staan de pakketautomaten van het bedrijf al open voor andere vervoerders. Op dit moment maken meerdere logistieke partijen gebruik van het netwerk, wat bijdraagt aan efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur en minder versnippering in de openbare ruimte.

In gesprek met Budbee: pakketkluizen moeten niet willekeurig worden geplaatst

Budbee ondersteunt plannen van steden om meer regie te nemen over het aantal en de plaatsing van pakketkluizen en is medeondertekenaar van het convenant. Volgens een woordvoerder van Budbee moeten kluizen niet willekeurig worden geplaatst, maar juist op goed geïntegreerde locaties die veel consumenten bedienen. Het bedrijf richt zich vooral op inpandige, drukbezochte plekken met ruime openingstijden – zoals supermarkten en winkelcentra – die mensen al in hun dagelijkse routine bezoeken.

Budbee ziet regulering als verdere professionalisering

Regulering ziet Budbee niet als een belemmering, maar als een kans om het netwerk verder te professionaliseren. Het locker-only model vermindert volgens de woordvoerder het aantal gereden kilometers en de druk in woonwijken en draagt bij aan duurzamere, fossielvrije en kostenefficiënte bezorging, aldus een woordvoerder.

De verdere groei van pakketkluizen

Voor fashionretailers betekent de verdere groei van pakketkluizen enerzijds meer flexibiliteit in fulfilment en retourlogistiek, maar anderzijds ook nieuwe keuzes rond winkelruimte en samenwerkingen met logistieke partners. De komende periode zal moeten blijken in hoeverre het convenant leidt tot meer uniform beleid en betere spreiding van pakketpunten. Zeker is dat pakketautomaten zich ontwikkelen tot een structureel onderdeel van het retail- en logistieke ecosysteem – en daarmee een factor die ook de strategie van modebedrijven steeds vaker raakt.