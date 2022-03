Conversation24 voegt betaaloptie toe aan Whatsapp Business

Er komen steeds meer vormen van e-commerce. Sindskort was het al mogelijk om via Whatsapp Business productcatalogussen op te zetten en in contact te komen met klanten. Door de integratie van ABN Amro's Tikkie betaaloptie door Conversation24 in een nieuw commerce platform is het nu mogelijk in bijvoorbeeld Whatsapp Business om meteen af te rekenen, zo is te lezen in een persbericht.

Conversation 24 heeft namelijk in samenwerking met Tikkie een nieuw commerce platform gelanceerd. Met het nieuwe platform wordt het mogelijk om via Whatsapp en Webchat, en andere kanalen, producten te bestellen en direct af te rekenen. Het team van Conversation24 werkte al langer aan het integreren van diverse communicatiekanalen in het platform. Er werd destijds alleen nog gezocht naar een betaal aanbieder en dat werd Tikkie van ABN Amro.

Retailer Van den Assem is een van de eerste die gebruikt maakt van de service. "Toen we de eerste demo zagen, waren we direct enthousiast. In Nederland wordt WhatsApp zoveel gebruikt dat het gebruik van WhatsApp als verkoopkanaal met een catalogus een logische volgende stap is. De betaaloptie maakt het plaatje compleet. Wij zien conversational commerce zeker als een belangrijk onderdeel van de toekomststrategie van Van Den Assem," aldus Theo Sengers, Managing Director, Van den Assem, in het persbericht.