Converse start herstructurering en ontslagen door dalende omzet

Medewerkers van Converse moeten thuiswerken. Het merk van Nike Inc. start een herstructurering met ontslagen. Volgens Bloomberg omvat de reorganisatie ook nieuwe functies en teamwijzigingen voor het overgebleven personeel.

In een memo die Bloomberg News inzag, stelt Converse-directeur Aaron Cain dat het merk "moeilijke beslissingen moest nemen". Deze omvatten "afscheid nemen van vrienden en teamgenoten". Het document bevestigt aanstaande ontslagen, maar vermeldt niet het totale aantal te schrappen functies.

Vertrek leidinggevenden en dalende prestaties

De herstructurering volgt op het vertrek van meerdere senior leidinggevenden. Dit blijkt uit een eerdere memo die Bloomberg inzag. De veranderingen komen terwijl Converse onder grote financiële druk staat. Nike-directeur Elliott Hill nam zijn functie in 2024 over om een bedrijfsbrede ommekeer te leiden.

De recente prestaties van het merk tonen verschillende kritieke uitdagingen. De omzet daalde dertig procent in het laatste kwartaal. De merkverkoop beweegt zich richting een dieptepunt van vijftien jaar. Pogingen tot diversificatie naar nieuwe stijlen mislukten. Naast dalende verkopen in China is Converse een van de meest ondermaats presterende segmenten binnen het Nike-portfolio.

Nike-reset

Tijdens een gesprek met analisten in december merkte Hill op dat het bedrijf "de markt voor Converse onder nieuw leiderschap reset". Ondanks pogingen om de Noord-Amerikaanse en hardloopdivisies van Nike te stabiliseren, daalden de aandelen van het bedrijf zeven procent over de twaalf maanden tot vrijdag. Op maandag volgde een extra daling van 2,2 procent na het nieuws.

De ontslagen bij Converse volgen op eerdere kostenbesparingen bij het moederbedrijf. Eerder dit jaar ontsloeg Nike honderden medewerkers in distributiecentra. Tijdens een herstructurering in 2025 volgde een vermindering van ongeveer 1 procent van het kantoorpersoneel. Converse plant later deze maand een teamvergadering om de overgang te bespreken.