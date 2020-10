COO Urban Outfitters Inc vertrekt, veel nieuwe benoemingen

De COO van Urban Outfitters Inc, Calvin Hollinger, zal eind oktober vertrekken, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Daarnaast zijn er een hoop nieuwe benoemingen aangekondigd door CEO Richard Hayne.

Meg Hayne is gepromoveerd tot Co-President en zal creatief directeur blijven, Frank Conforti is gepromoveerd tot Co-President en zal Calving Hollinger opvolgens als COO, Sheila Harrington is gepromoveerd tot CEO van the Free People Group, Hillary Super is gepromoveerd tot CEO van de Anthropologie Group, Azeez Hayne is gepromoveerd tot CAO en Dave Hayne is gepromoveerd tot technisch directeur.

Richard Hayne reageert in het persbericht op het vertrek van Hollinger en de promoties van zijn andere werknemers: “We willen Calvin bedanken voor zijn harde werk van afgelopen zestien jaar. Hij zal een sterk team van capabele leiders achterlaten. Ook wil ik onze zes leidinggevenden feliciteren met hun welverdiende promoties. Ik kijk er naar uit om samen te werken met ons bestuur om de groei van Urban Outfitters Inc. nog meer te laten groeien.”

Urban Outfitters Inc heeft 248 winkels van Urban Outfitters in de Verenigde Staten, Canada en Europa. De Anthropologie Group heeft 233 winkels in dezelfde gebieden en Free People heeft 143 winkels in dezelfde gebieden.