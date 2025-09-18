Cool Investments: MS Mode verstevigt positie, America Today krimpt verlies

Cool Investments geeft inzicht in de cijfers van portfoliomerken America Today en MS Mode. De twee merken hebben beide een kleine omzetgroei genoteerd in het boekjaar 2024, zo blijkt uit een bericht van het bedrijf. Onderaan de streep laten de twee merken wel een ander resultaat zien.

MS Mode heeft de meeste netto-omzet binnengehaald in het boekjaar. Het merk noteert een omzet van 124,7 miljoen euro (2024: 120,5 miljoen euro). Onderaan de streep is de winstgevendheid gestegen. MS Mode noteert namelijk een ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) van 5,1 miljoen euro, zo’n 1 miljoen hoger dan een jaar ervoor.

MS Mode heeft in het boekjaar enkele minder presterende vestigingen gesloten en nieuwe winkels geopend. Hierdoor komt het winkel portfolio van het merk neer op 199 winkels.

Bij America Today is een ander beeld te zien. Het merk verhoogde de netto-omzet met enkele miljoenen naar 56,6 miljoen euro. Echter had het merk wel te maken met tegenvallers in verkoop bij Wehkamp en werd er gestopt met de verkoop van America Today-producten bij De Bijenkorf. Een woordvoerder meldt aan FashionUnited dat er zelf gekozen is voor het stoppen bij De Bijenkorf.

In het winkelportfolio van het merk gebeurde er een hoop in 2024. Zo opende het drie winkels in Nederland, nog eens drie in Duitsland en twee in België. Negen winkels, waaronder outletwinkels en pop-ups werden in de periode gesloten.

Het ebitda komt in het boekjaar voor America Today neer op min 1,1 miljoen euro. Dat lijkt in eerste instantie een flinke dip van een positief cijfers van 1,4 miljoen euro in het boekjaar 2023, dat eerder werd gecommuniceerd. De woordvoerder meldt echter dat de cijfers voor 2023 zijn bijgesteld en incidentele meevallers en kosten zijn verwijderd zodat er een betere vergelijking tussen de jaren gemaakt kon worden. Daarom staat in het persbericht van vandaag een min van 1,6 miljoen euro voor boekjaar 2023. Worden deze cijfers aangehouden, dan is het ebitda dus juist verbeterd.