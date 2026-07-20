Corneliani op zoek naar een nieuwe investeerder

Een van de openstaande dossiers in de mode-industrie is dat van Corneliani. Onlangs vond er een overleg plaats bij Mimit over de toekomst van de productielocatie van Corneliani in Mantua. Bij het kledingbedrijf zijn ongeveer 350 werknemers betrokken. Het overleg richtte zich ook op de zoektocht naar een nieuwe investeerder die het aandelenkapitaal overneemt bij het vertrek van Invitalia, gepland voor november 2026.

“De bespreking is onderdeel van de afrondende fase van het herstructureringstraject, gestart met de reddingsoperatie in 2021. De focus ligt nu op een nieuw eigendoms- en industrieel evenwicht voor de garantie van continuïteit, groeiperspectieven en de waardering van de productiemiddelen en expertise in Mantua”, aldus Mimit.

Tijdens de bijeenkomst maakten de betrokken partijen de balans op van de activiteiten van het bedrijf. De focus ligt op het vinden van een nieuwe industriële partij voor de voortzetting en ontwikkeling van de fabriek. “Er was gedeelde waardering voor het werk van het bedrijf, mede dankzij de steun van een adviseur die het zoek- en waarderingsproces van de locatie en de betrokken professionals begeleidt”, staat in een verklaring.

Het doel van het traject is, benadrukt Mimit, het vinden van een investeerder met een sterke industriële focus. Deze investeerder moet de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf kunnen ondersteunen. Daarbij is de waardering van de knowhow, de productiekwaliteit en het personeelsbestand van Corneliani van belang. Een nieuwe bijeenkomst is gepland voor 30 september. Tijdens deze bijeenkomst worden de vorderingen van het lopende proces gedeeld.