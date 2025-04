Corona nasleep: Ruim 120.000 ondernemers moeten corona belastingschuld nog afbetalen

De betalingsregeling voor coronaschulden is op de helft, zo meldt De Belastingdienst. Tot 1 oktober 2027 hebben ondernemers de tijd de opgebouwde schulden terug te betalen en momenteel staat er zeker nog 5,9 miljard euro open aan schulden.

De Belastingdienst deelt in een update dat afgelopen 1 april er nog 120.785 ondernemers een betalingsregeling hebben lopen. Dat betekent dat van de ruim 400.000 ondernemers die tijdens de coronacrisis uitstel van betaling van belasting aanvroegen, de meeste ondernemers hun openstaande schulden al hebben terugbetaald.

Op het moment dat de betalingsregeling van de coronaschulden startte, op 1 oktober 2022, stond er nog een bedrag van 20 miljard euro open. Dit is nu al geslonken naar een kleine 6 miljard euro.

De fiscus is daarbij wel realistisch en geeft aan dat een deel van de openstaande coronaschulden uiteindelijk niet zal worden betaald omdat de ondernemers met betalingsproblemen bijvoorbeeld een saneringsakoord bereiken met schuldeisers of helaas failliet gaan. De Belastingsdienst benadrukt dan ook dat er hulp mogelijk is en ondernemers bijvoorbeeld een betaalpauze kunnen aanvragen, of een aanvraag kunnen indienen voor het verlengen van de betalingsregeling. “De insteek van de Belastingdienst is en blijft om zoveel mogelijk levensvatbare ondernemers in de betalingsregeling te houden”, zo is te lezen in de update.