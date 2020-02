Corona-virus heeft nog geen effect op voorraad Primark, omzet 4,2 procent omhoog

Primark heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 4,2 procent bij gelijke wisselkoersen gerealiseerd. Dit meldt moederbedrijf Associated British Foods Plc in de voorlopige cijfers. Ondanks de uitbraak van het corona-virus, waardoor productie in veel fabrieken in China stil ligt, verwacht Primark nog geen tekorten aan vooraad.

ABF meldt in de voorlopige cijfers dat een groot deel van het aanbod van Primark wordt geproduceerd in China. Het merk heeft al een goede voorraad opgebouwd voorafgaand aan het Chinese nieuwjaar, dat aan het einde van januari plaatsvindt. Rond het Chinese nieuwjaar vond ook de uitbraak van het corona-virus op grote schaal plaats. “We werken samen met onze leveranciers in China om de impact op de fabrieken en productieketen te monitoren. Als vertragingen in de productie doorzetten, is er een risico van tekorten aan voorraad bij sommige van onze collecties later in het financiële jaar.” Primark meldt dat het overweegt productie in andere regio’s juist op te schalen waar nodig.

Omzet in de Eurozone verbeterde met 5,3 procent bij gelijke wisselkoersen in vergelijking met het eerste halfjaar van het voorgaand boekjaar.