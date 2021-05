Coronacrisis weegt op de jaarresultaten van Hema - nettoverlies van 214,8 miljoen euro

Hema

Hema heeft de impact van de crisis gevoeld in zowel de omzet als het nettoresultaat, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet kwam een kleine 200 miljoen euro lager uit, op 1,064 miljard euro. “De daling is volledig toe te schrijven aan de negatieve impact van covid-19,” aldus het bericht. Het nettoverlies bedroeg 214,8 miljoen euro.

Het is echter niet alleen negatief nieuws. De e-commerce omzet verdubbelde in het boekjaar. Ook meldt het bedrijf dat het nettoverlies gedreven is door de gevolgen van Covid-19, maar ook door eenmalige herstructureringskosten en herfinancieringskosten. Door de financiële herstructurering bij het bedrijf daalde de schuld van hema met meer dan 50 procent en de rentelasten met meer dan 80 procent, aldus het jaarverslag. Tijdens het boekjaar viel Hema in juni in de handen van de schuldeisers en later in het jaar werd het overgenomen door een gelegenheidsconsortium van Parcom en Missisippi Ventures. Door de overname daalde de schuld naar 200 miljoen euro.

Hema omschrijft het jaar 2020 als een van de meest uitdagende jaren ooit voor Hema. “Uitdagend 2020 eindigt positief met herkapitalisatie en nieuwe eigenaren,” aldus het verslag. Hema schrijft dat met het afronden van de jaarrekening 2020 de financiële uitdagingen van het afgelopen jaar definitief achter zich worden gelaten. “Met de nieuwe aandeelhouders, een gezonde financiële structuur en winkels die binnenkort weer zonder restricties open zijn, heeft het nieuwe managementteam de nodige stabiliteit en ruimte om met volle kracht te bouwen aan de succesvolle toekomst van HEMA.”

Naast de resultaten worden ook vier nieuwe managementleden aangekondigd, die de nieuwe CEO Saskia Egas Reparaz komen versterken. Dit zijn Wilma Veldman (Chief Product Officer), Bas Verheijen (Chief Customer Officer), Machiel Lagerweij (Chief Operating Officer) en Pieter Heij (Chief Technology Officer). Zowel Veldman als Lagerweij waren eerder werkzaam voor Hema. Egas Reparaz treedt per 1 juni aan en de vier nieuwe managementleden zullen op dat moment ook starten, zo blijkt uit het jaarverslag.

Hema kijkt daarnaast ook naar de toekomst. De winkels van de keten mochten vanaf 28 april weer open zonder winkelen op afspraak. Hema meldt dat de klanten de weg naar de winkels heeft teruggevonden en alhoewel de bezoekersaantallen beperkt zijn, liggen de resultaten boven dezelfde periode in 2019. “Hiermee is een mooie eerste stap gezet, die vertrouwen geeft voor de toekomst.”