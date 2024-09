Coronasteun voorkwam 12.500 faillissementen en werpt nog steeds vruchten af, zegt Rabobank

De Nederlandse coronasteun voor bedrijven voorkwam ongeveer 12.500 faillissementen, blijkt uit een onderzoek van Rabobank. De effecten van deze steunmaatregelen houden bovendien nog even aan.

Rabobank onderzocht de periode tussen het tweede kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2024. De bank benadrukt wel dat dit een schatting is, want de Rabobank-economen kunnen niet vaststellen hoe de economie zich ontwikkeld zou hebben zonder onderheidssteun.

De coronacrisis zorgde in eerste instantie voor paniek in de bedrijvenwereld. Economen voorspelden een faillissementsgolf doordat onder andere horeca en winkels de deuren gesloten moesten houden. Toch gingen weinig bedrijven failliet. Dat komt mede door de financiële steun van de overheid, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het uitstel van belastingbetaling. De NOW en TLV redden minimaal 4.000 bedrijven van een faillissement, het uitstel van belastingbetaling redde 8.500 bedrijven.

De steunmaatregelen verbeterden volgens de Rabobank-economen de uitgangspositie van bedrijven. Er wordt dan ook verwacht dat de komende drie jaar zo’n 5.000 bedrijven enkel dankzij steunmaatregelen uit het coronatijdperk blijven bestaan.