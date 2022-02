Coronavirus verdubbelde bijna de Chinese luxe verkoop in 2021

Er is meer nodig dan een pandemie om de vraag naar luxegoederen in China te onderdrukken. Uit cijfers van Bain & Company blijkt dat de Chinese markt voor luxegoederen, ondanks de toenemende wereldwijde sociale en economische uitdagingen, opnieuw een jaar met een groei met dubbele cijfers heeft afgesloten, waarbij sommige merken een stijging van meer dan 70 procent konden noteren.

In 2021 bereikte de verkoop van luxegoederen 471 miljard yuan (66,5 miljard euro), een stijging van 36 procent na de eerste stijging van 48 procent in 2020, meldde Bain. Een waarde die bijna verdubbelde in een periode van twee jaar tijdens de gezondheidscrisis, als gevolg van de beperkingen op het internationale reizen.

Wereldwijd is het aandeel van China in de luxemarkt gestegen van ongeveer 20 procent in 2020 tot ongeveer 21 procent in 2021, aldus Bruno Lannes, partner van Bain & Company en mede-auteur van het rapport. "We verwachten dat deze groei zal aanhouden, waardoor het land op koers ligt om tegen 2025 de grootste markt voor luxegoederen ter wereld te worden", aldus de analist.

Groei verschilt per categorie

De groei varieerde aanzienlijk tussen merken (van 10 procent tot meer dan 70 procent) en categorieën. Lederwaren was de snelst groeiende categorie, met een groei van ongeveer 60 procent, gevolgd door mode en lifestyle, met ongeveer 40 procent. De bestedingen aan juwelen namen minder toe dan in 2020, maar groeiden toch nog met ongeveer 35 procent, terwijl de aankopen van luxehorloges met ongeveer 30 procent toenamen. De uitgaven voor luxe schoonheid stegen met ongeveer 20 procent, aldus het rapport.

Het rapport onderstreept dat de groei in 2021 geen gestage lijn volgde. Integendeel, alle categorieën zagen sterke jaar-op-jaarstijgingen (40 procent - 100 procent) in de eerste helft van het jaar, terwijl de groei in de tweede helft van 2021 daalde tot een geschatte 0 procent -25 procent jaar-op-jaar, volgens bewijs verzameld uit een representatieve steekproef van merken.

Volgens het in Boston gevestigde Bain zijn de drijvende krachten achter de versnelling onder meer de duty-free boom in Hainan, mede gedreven door de afname van reizen, en de toename van digitalisering, waarbij de online verkoop met 56 procent is toegenomen. Alle factoren vertonen geen tekenen van vertraging in de nabije toekomst en zullen bijdragen aan het vormgeven van de luxesector na de pandemie.

De categorie luxe mode en lifestyle groeide online met bijna 80 procent in november, maar het aantal mensen dat online shopte bereikte een groei van slechts ongeveer 10 procent. Bain voorspelt dat merken moeten anticiperen op de geleidelijke heropening van het internationale reisverkeer, met alle gevolgen van dien voor de prijsharmonisatie in de verschillende regio's. Op korte termijn verwacht Bain dat 2022 een lage dubbelcijferige groei zal opleveren voor luxeartikelen.

Bron: Bain & Company rapport: ‘A Year of Contrasts for China’s Growing Personal Luxury Market’

