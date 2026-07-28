Cosabella krijgt nieuwe eigenaar: Crown Brands voltooit overname

Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf Crown Brands Group (Crown) heeft de overname van het Italiaanse luxelingeriemerk Cosabella van de Zwitserse kledinggroep Calida afgerond. De transactie is de tweede overname voor Crown sinds de oprichting, na de aankoop van het Amerikaanse lingeriemerk Hanky Panky in december 2025. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

In het kader van de transactie stuurt Crown de wereldwijde merkstrategie, marketing en licentieverlening voor Cosabella aan via een operationeel model met categoriespecifieke partners. De activa-aankoop omvat het handelsmerk, de intellectuele eigendomsrechten en de commerciële voorraad van het lingeriemerkt.

Operationele integratie en strategische licentieverlening

De Amerikaanse fabrikant Rafar Group (Rafar), de moedermaatschappij van Gelmart International, wordt de kernoperationele partner en exclusieve lingerielicentiehouder voor Cosabella. In die rol is Rafar verantwoordelijk voor productontwikkeling, e-commerceactiviteiten en distributie. Rafar bekleedt dezelfde licentiepositie voor Hanky Panky binnen het bedrijfsportfolio van Crown.

Daarnaast is de Amerikaanse kledingfabrikant Dreamwear aangesteld als exclusieve licentiehouder voor de slaap- en loungewearcategorieën van het merk. Samen met zijn operationele partners wil Crown de distributie uitbreiden via warenhuizen, gespecialiseerde boetieks, digitale kanalen en internationale retailmarkten.

Portfoliouitbreiding en bedrijfsstrategie

"Cosabella heeft alles wat we in een merk zoeken: echt Italiaans vakmanschap, een toegewijde klant en een naam die in elke grote markt iets betekent", aldus Raymond Dayan, directeur van Crown, in een persbericht. "Samen met Hanky Panky geeft Cosabella Crown een duidelijke leiderspositie in premium lingerie, en het bevestigt het model dat we wilden opbouwen: het overnemen van authentieke erfgoedmerken, het koppelen ervan aan de beste operationele partners en het investeren in hun volgende groeifase."

De verkoop stelt de Zwitserse groep Calida in staat haar bedrijfsportfolio te stroomlijnen en zich te concentreren op haar kernmerken Calida en Aubade. Crown bevestigt actief verdere overnames te evalueren van erfgoedmerken met wereldwijde bekendheid in de kleding- en lifestylecategorieën.

Lincoln International trad op als financieel adviseur en Benesch als juridisch adviseur voor Crown. Covington trad op als juridisch adviseur voor Calida.