Crafted Society haalt meer dan 1 miljoen euro aan investering binnen

Crafted Society, het duurzame luxemerk opgericht door de Nederlandse ontwerpster Lise Bonnet en haar Engelse man Martin Johnston, heeft een investering van meer dan 1 miljoen euro opgehaald. Dat meldt het duo via zowel Nederlandstalige als Engelstalige persberichten. Ze benoemen de investeerders niet, maar laten wel weten dat het over een groep van particuliere investeerders uit verschillende sectoren gaat. Ze hebben nu een belang van 25 procent in het bedrijf.

Ruim 1 miljoen groeigeld voor Crafted Society

De investering zal gebruikt worden om de online aanwezigheid van het label te versterken middels een samenwerking met Proces & ICT implementatie projectbureau Mabs 4.0. Ook zal Crafted Society het geld gebruiken voor het groeien van de fysieke aanzwezigheid wereldwijd. Het merk, dat in 2016 als e-commerce is gestart, heeft sinds december 2019 een fysieke locatie aan de Prinsengracht in Amsterdam waar klanten de collectie kunnen zien, passen en daarna online bestellen. Het succes van de Amsterdamse vestiging heeft de echtpaar geïnsipireerd om meer van deze “fitting rooms” te openen in andere Europese steden door middel van een franchise model, zo is in het Engelstalige persbericht te lezen.

Waar deze winkels precies komen, is nog niet bekendgemaat, maar het moederland van Johnston is zeker de eerste stop. Het stel zoekt al een locatie in het Verenigde Kningrijk. In een interview met FashionUnited in februari 2019, lieten Bonnet en Johnston weten interesse te hebben in de Verenigde Staten. Aangezien het merk samen met Italiaanse vaklieden werkt, kan het aangenomen worden dat de volgende landen gekozen zullen worden op basis van hoe populair Italiaanse luxe producten daar zijn.

“Lise en ik startten dit merk met een droom, een goede dosis ervaring en heel veel passie. Het geeft enorme voldoening om de visie die we hebben voor een gedemocratiseerde luxe-industrie, te delen met onze nieuwe ‘familieleden’”, schrijft Johnston in het Nederlandstalige persbericht. “We zijn blij om zo’n diverse groep investeerders met wereldwijde contacten, te mogen verwelkomen. Deze mensen zijn op de eerste en belangrijkste plaats klanten en ambassadeurs van Crafted Society. Hun gecombineerde expertise complimenteert wat we al in huis hebben en zal ons helpen om het merk in Nederland en internationaal verder te laten groeien”.

Vaklied Ernesto Toressi

Crafted Society heeft als doel licht schijnen op de vankmensen met wie ze werken. Het idee kwam toen de echtpaar, allebei werkend in de modeindustrie, vaklieden ontmoetten die zich “verborgen of geheimgehouden” voelden door de merken waar ze voor produceren.

Alle tags op de producten van Crafted Society dragen het logo van het label en de namen van de Italiaanse bedrijven die ze hebben gemaakt. Anderzijds doneert het bedrijf 1 procent van zijn jaaromzet aan liefdadigheidsinstellingen die toegang tot onderwijs en vakmanschap bevorderen. “We zijn het enige luxe merk dat is opgericht om de reputaties van de daadwerkelijke grootmeesters in het licht te zetten en te versterken”, zegt Bonnet in het persbericht.

Foto’s: Crafted Society