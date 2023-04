Crocs benoemt Salehe Bembury als creatief directeur van Pollex Pod collectie

Ontwerper Salehe Bembury staat de komende twee jaar als creatief directeur aan het roer van de Crocs x Pollex Pod collectie, zo kondigde Crocs woensdag aan in een persbericht. Bembury zal zich focussen op het verder ontwikkelen van het Pollex ontwerp, door middel van nieuwe kleurvariaties en silhouetten. Een eerste release aan nieuwe variaties op het model komt later dit voorjaar uit.

Crocs en Bembury werkte in 2021 voor het eerst samen om de Pollex Glog te lanceren. In 2022 volgden uit de samenwerking nog zeven nieuwe kleurvariaties van het model, die destijds onmiddellijk waren uitverkocht.

Michelle Poole, merkvoorzitter van Crocs, noemt in het persbericht het belang van creatieve samenwerkingen voor het schoenenmerk: "Al vele jaren vormen samenwerkingen en productpartnerschappen de kern van onze merkstrategie, en we zijn erg trots op wat we in samenwerking met Bembury hebben kunnen creëren. Zijn unieke benadering van design heeft een frisse kijk gegeven op onze gegoten vorm en heeft ons in staat gesteld nieuwe consumenten aan te spreken."

Bembury zelf geeft aan blij te zijn deel uit te maken van een langdurige samenwerking in “een landschap van ‘vandaag hier, morgen weg’ samenwerkingen”. “De waarde ligt in langdurige relaties en dat is wat we hebben opgezet. Een goed ontwerp is terughoudend en brengt nut en schoonheid in evenwicht. De Pollex Pod vertegenwoordigt dat door de merkidentiteit van Crocs en mijn eigen merkidentiteit succesvol samen te voegen."

De benoeming van Bembury is niet de enige ontwikkeling bij het schoenenmerk. Eerder deze week, op dinsdag, kondigde Crocs ook al de “Customize Your Crocs” tool aan, een nieuw programma om bulkbestellingen van het klassieke ‘Classic Clogs’ Crocs model en bijbehorende bedels aan te passen. Crocs focust zich met de nieuwe tool op sportteams, bedrijfsgroepen, scholen en andere groepsverbanden.