Crocs boekt omzet van 4 miljard dollar in 2025 ondanks daling

De in Amerikaanse schoenenreus Crocs Inc. meldt een omzet van meer dan 4 miljard dollar (3,37 miljard euro) over heel 2025. Dit ondanks een lichte geconsolideerde daling van 1,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf is eigenaar van de merken Crocs en Heydude.

De prestatie van het bedrijf krijgt steun van het merk Crocs. De internationale omzet groeit met 11,9 procent naar 1,62 miljard dollar. Dit compenseert een krimp van 6,8 procent op de Noord-Amerikaanse markt. Het merk Heydude daarentegen kent een grotere terugval. De jaaromzet daalt met 13,3 procent naar 715 miljoen dollar.

Operationele en financiële hoogtepunten

De financiële gezondheid van het bedrijf in 2025 ondervindt impact van niet-contante bijzondere waardeverminderingen. Deze bedragen in totaal 737 miljoen dollar en hebben betrekking op het handelsmerk en de goodwill van Heydude. Deze lasten dragen bij aan een daling van de jaarlijkse bedrijfsopbrengsten naar 150 miljoen dollar, vergeleken met 1,02 miljard dollar in 2024. Dit resulteert in een verwaterd verlies per aandeel van 1,50 dollar.

De direct-to-consumer omzet stijgt met 3,3 procent en leidt de prestatie per verkoopkanaal. De wholesale-omzet daalt met 6,2 procent.

Vooruitzichten voor 2026

Topman Andrew Rees stelt dat het bedrijf 2026 ingaat met vertrouwen in zijn gediversifieerde groeimotoren. Het bedrijf realiseert al 100 miljoen dollar aan kostenbesparingen voor meer efficiëntie.

Voor het eerste kwartaal van 2026 verwacht Crocs een omzetdaling tussen 3,5 procent en 5,5 procent. Het merk Crocs daalt naar verwachting met een laag enkelvoudig percentage. Het merk Heydude kent een verwachte daling van ongeveer 18 procent tot 15 procent. De aangepaste verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 2,67 dollar en 2,77 dollar.

Voor heel 2026 verwacht het bedrijf een omzet die ongeveer 1 procent daalt tot licht stijgt vergeleken met heel 2025, tegen huidige wisselkoersen. Het merk Crocs blijft ongeveer stabiel tot een stijging van 2 procent. Het merk Heydude daalt naar verwachting met ongeveer 9 procent tot 7 procent vergeleken met heel 2025. De aangepaste verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 12,88 dollar en 13,35 dollar. De kapitaaluitgaven liggen naar verwachting tussen 70 miljoen dollar en 80 miljoen dollar.