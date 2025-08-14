Crocs-collectie kleurt kwartaalcijfers Marimekko positief

De Aziatische markt en (merk)samenwerkingen: daar liggen de groeikansen voor Fins modemerk Marimekko. Dit bleek uit de toelichting van de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van CEO Tiina Alahuta-Kasko tijdens een webcast.

Het tweede kwartaal betekende voor Marimekko een omzetstijging van 2 procent en een netto omzet van 44,5 miljoen euro. Achter die cijfers ligt onder andere een succesvolle samenwerking met Crocs. In april kwam de limited edition collectie met het schoenenmerk uit en raakte al snel uitverkocht. De CEO verduidelijkte tijdens de webcast hoe belangrijk deze samenwerkingen zijn. Niet alleen vanwege de licentie-inkomsten die hierdoor binnenkomen, maar ook omdat het helpt bij de naamsbekendheid van Marimekko wereldwijd. In het tweede kwartaal had het merk ook een samenwerking met de Blue Bottle Coffee café waardoor er Marimekko-uitingen waren in de VS en diverse landen in Azië.

In het verleden heeft Marimekko al vele samenwerkingen gehad. Een van de bekendste is die met Uniqlo, maar het merk heeft ook al de handen ineen geslagen met Adidas en Ikea.

Thuisland Finland blijft de belangrijkste markt, goed voor ruim de helft van de omzet. Op de tweede plaats komt de Azië-Pacific regio met een omzet van 8,2 miljoen euro in het kwartaal. De regio toont echter wel een omzetdaling, maar deze verklaart CEO Alahuta-Kasko door het wegvallen van licentie-inkomsten in de regio. “We hebben in 2023 en 2024 recordjaren gehad op het gebied van licentie-inkomsten. Begin 2025 hebben we al aangegeven dat in vergelijking met eerdere jaren deze inkomsten terug zouden lopen.” De omzet in de eigen retail bleef gelijk in de periode en de wholesale-omzet is juist gegroeid in de regio.

De winst van het Finse modebedrijf stond in de periode onder druk door vaste kosten die hoger waren dan een jaar eerder. Hoewel de productmarges beter waren en er meer omzet werd gedraaid, werden er ook hogere kortingen gegeven, werd er meer geïnvesteerd en zijn de personeelskosten hoger door de stijging van salarissen. Het bedrijf heeft ook nieuw personeel aangenomen voor bijvoorbeeld de opening van de nieuwe winkels. Onderaan de streep blijft het bedrijf nog steeds winstgevend met een nettowinst van 4,3 miljoen euro.