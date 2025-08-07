Crocs, Inc. rapporteert operationeel verlies van 428 miljoen dollar

Het tweede kwartaal van het financiële boekjaar betekent voor Crocs, Inc. een flinke daling in het operationeel resultaat. Het bedrijf duikt van een winst van 326 miljoen dollar (279,8 miljoen euro) een jaar eerder naar een verlies van 428 miljoen dollar. Omgerekend is dit een daling van 231,2 procent.

Andrew Rees, CEO van Crocs, Inc. duidt in het kwartaalverslag de cijfers. Vanwege onzekere en onvoorspelbare omstandigheden heeft het bedrijf gekozen voor kostenbesparingen. Zo heeft het bedrijf voorraad verminderd en de kortingsacties teruggeschroefd. “Hoewel deze initiatieven de topline van ons bedrijf op de korte termijn beïnvloeden, zullen ze ons positioneren voor winst, margegroei en op de lange termijn onze cashflow ondersteunen.”

Crocs, Inc. is het moederbedrijf van de merken Crocs en HeyDude. Het gehele concern noteert een omzet van 1,14 miljard dollar. Dit bedrag werd bereikt dankzij een stijging van 3,4 procent.

Het merk Crocs noteert een groei van 5 procent. Hierdoor komt de omzet voor het tweede kwartaal neer op 960 miljoen dollar. Het merk HeyDude ziet echter een omzetdaling van 3,9 procent in de periode. De omzet komt hierdoor neer op 190 miljoen dollar.