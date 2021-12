Crocs nieuwe eigenaar van schoenenmerk Heydude

Crocs, Inc. neemt het casual schoenenmerk Heydude over, zo blijkt uit een persbericht van Crocs. De twee bedrijven hebben een definitieve verkoopovereenkomst bereikt. Voor 2,5 miljard dollar (omgerekend 2,2 miljard euro) is Crocs straks de nieuwe eigenaar van Heydude, zo is in het bericht te lezen.

“Met de overname van Heydude voegen we een snelgroeiend, zeer winstgevend bedrijf aan ons portfolio toe,” aldus Andrew Rees, CEO bij Crocs, in het persbericht. Het merk, dat ‘casual, comfortabele en lichtgewicht’ schoenen maakt, past ‘perfect’ bij Crocs, vindt Rees. Crocs zelf immers bekend om kleurrijke instappers die op dezelfde principes gebaseerd zijn. Het doel is om Heydude verder te laten groeien met behulp van de bestaande kennis en infrastructuur die bij Crocs aanwezig is.

Alessandro Rosano, oprichter en CEO van Crocs, zegt ‘vereerd’ te zijn dat zijn merk onderdeel wordt van het Crocs-concern. “We zijn al lang bewonderaars van het Crocs-bedrijf,” zegt hij. Volgens Rosano is Crocs ‘in de perfecte positie om Heydude naar het volgende niveau te brengen’.

2,05 miljard dollar van de overnamesom wordt uitgekeerd in cash, waarvoor Crocs een lening ter waarde van twee miljard dollar afsluit. 450 miljoen dollar gaat in de vorm van Crocs-aandelen naar Rosano. De transactie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 rond.

Crocs neemt Heydude over, oprichter Rosano blijft aan

Rosano blijft aan als CEO, strategisch adviseur en creatief directeur van Heydude. Als onderdeel van de overname wordt Rick Blackshaw aangesteld tot president en uitvoerend vice-president van het merk. Blackshaw werkte eerder in leiderschapsfuncties binnen bedrijven als Keds, Converse en Sperry.

Het van oorsprong Italiaanse Heydude werd in 2008 opgericht door Rosano, met als uitgangspunt het creëren van een moderne schoen met het comfort van een slipper. Het merk maakt nu schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen. Heydude is actief in verschillende Europese landen, de Verenigde Staten en China. In Nederland en België is het merk bij verschillende online en offline retailers te koop, waaronder Bol.com, Artisport en geselecteerde schoenenwinkels. Ook heeft het merk een eigen webshop.