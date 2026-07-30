Crocs overschrijdt 1 miljard dollar aan kwartaalomzet en verhoogt jaarverwachting

Het Amerikaanse schoeiselconcern Crocs, Inc. (Crocs) publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De geconsolideerde omzet stijgt met 2,6 procent, ofwel 2 procent op constante valutabasis, tot 1,18 miljard dollar. De groei is toe te schrijven aan het vlaggenschip Crocs, dat voor het eerst de grens van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet overschrijdt.

De directe verkoop (D2C) groeit met 12 procent, ofwel 11,3 procent op constante valutabasis. De groothandelsomzet daalt daarentegen met 7,2 procent, ofwel 7,6 procent op constante valutabasis.

De brutomarge voor het kwartaal krimpt van 61,7 procent naar 59,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde brutomarge daalt met 170 basispunten naar zestig procent. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 4,13 dollar. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel stijgt met 7,6 procent naar 4,55 dollar.

Algemeen directeur Andrew Rees van Crocs zegt: "We zijn verheugd over een sterker dan verwacht tweede kwartaal, met als hoogtepunt een recordomzet voor het concern, inclusief de overschrijding van 1 miljard dollar aan kwartaalomzet door het Crocs-merk — voor het allereerst. Onze resultaten weerspiegelen een brede consumentenvraag naar beide merken, gezonde groei in directe verkoop en een sterke consumentenrespons op nieuwe productinnovaties."

Divisionale prestaties en kapitaalallocatie

Binnen de merkenportefeuille lopen de prestaties uiteen tussen het kernmerk en de secundaire labels:

De omzet van het Crocs-merk groeit met 4,3 procent naar 1,0 miljard dollar, ofwel 3,7 procent op constante valutabasis. De D2C-omzet stijgt met 12,9 procent naar 559 miljoen dollar. De groothandelsomzet daalt met 5 procent naar 441 miljoen dollar. In Noord-Amerika stijgt de omzet met 0,4 procent naar 459 miljoen dollar. De internationale omzet groeit met 7,8 procent naar 542 miljoen dollar.

De omzet van het Heydude-merk daalt met 5,7 procent naar 179 miljoen dollar, ofwel 5,8 procent op constante valutabasis. De D2C-omzet stijgt met 7,2 procent naar 96 miljoen dollar. De groothandelsomzet daalt met 17,2 procent naar 83 miljoen dollar.

In het kwartaal lost het bedrijf 31 miljoen dollar aan schulden af en koopt het circa 2,3 miljoen gewone aandelen terug voor 251 miljoen dollar, tegen een gemiddelde aandelenkoers van 106,87 dollar. Op 27 juli 2026 keurt de raad van bestuur een verhoging van de terugkoopautoriteit met 1,5 miljard dollar goed. Het totaal beschikbare terugkoopbedrag komt daarmee op circa 2 miljard dollar.

Financiële vooruitzichten voor het derde kwartaal en het volledige jaar 2026

Na de resultaten van het tweede kwartaal actualiseert het management de financiële prognoses voor het volledige jaar 2026:

Totale omzet: verwachte stijging van circa 1 procent tot 2 procent ten opzichte van het volledige jaar 2025, een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose van min 1 procent tot plus 1 procent.

Crocs-merk: verwachte omzetgroei van 2 procent tot 2 procent.

Heydude-merk: verwachte omzetdaling van 4 procent tot 2 procent, een verbetering ten opzichte van de eerdere prognose van min 7 procent tot min 5 procent.

Gecorrigeerde operationele marge: verwachte bescheiden stijging ten opzichte van 22,3 procent.

Gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel: verwacht tussen 13,70 dollar en 14,00 dollar, verhoogd ten opzichte van de eerdere bandbreedte van 13,20 dollar tot 13,75 dollar.

Voor het derde kwartaal van 2026 blijft de omzet naar verwachting stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. Het Crocs-merk groeit naar verwachting met circa 1 procent. De Heydude-omzet beweegt zich naar verwachting tussen een daling van 3 procent en een vlak resultaat. De gecorrigeerde operationele marge voor het derde kwartaal wordt geraamd op 21,5 procent. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 3,20 dollar en 3,30 dollar.