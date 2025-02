Crocs Inc. Q4-resultaten overtreffen verwachtingen, aandelen stijgen

De aandelen van schoenenbedrijf Crocs, Inc. stegen met meer dan 16 procent voor de opening van de aandelenbeurzen in de VS nadat het bedrijf de verwachtingen van analisten voor de nettowinst in het vierde kwartaal overtrof.

Hoewel de gecorrigeerde nettowinst voor het kwartaal met 7 procent daalde tot 146,2 miljoen dollar (137 miljoen euro), overtrof dit de voorspelling van 133,7 miljoen dollar, volgens consensusramingen van Bloomberg.

De gecorrigeerde winst per aandeel overtrof ook de verwachtingen van Wall Street en bereikte 2,52 dollar vergeleken met de verwachte 2,26 dollar, meldde Investing.com. De omzet steeg met 3,1 procent tot 989,8 miljoen dollar, waarmee de verwachte 962 miljoen dollar werd overtroffen.

"Onze prestaties in het vierde kwartaal overtroffen de verwachtingen op alle fronten, aangevoerd door een groei van 4 procent van het merk Crocs, waarbij de Noord-Amerikaanse markt beter presteerde dan gepland en de groei in China versnelde ten opzichte van het derde kwartaal", aldus Andrew Rees, CEO van Crocs, Inc.

Crocs omzet en winst stijgen in 2024

Over heel 2024 bereikte de omzet van Crocs, Inc. 4,1 miljard dollar, een stijging van 3,5 procent. De verwaterde winst per aandeel steeg met 24,2 procent tot 15,88 dollar, terwijl de gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel met 9,5 procent steeg tot 13,17 dollar.

"We hebben opnieuw een recordjaar neergezet voor Crocs, Inc., gekenmerkt door een omzetgroei van 4 procent tot 4,1 miljard dollar en een groei van de gecorrigeerde winst per aandeel van 9 procent", voegde Rees toe.

Het bedrijf genereerde ook een aanzienlijke operationele kasstroom, waardoor aandeleninkoop en schuldafbouw mogelijk waren.

Crocs voorspelt bescheiden omzetgroei

Vooruitkijkend naar 2025 verwacht Crocs, Inc. een omzetgroei van 2 procent tot 2,5 procent. Het merk Crocs zal naar verwachting met ongeveer 4,5 procent groeien, terwijl het merk Heydude (tevens onderdeel van het portfolio) naar verwachting met 7 tot 9 procent zal dalen. De gecorrigeerde verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting tussen de 12,70 dollar en 13,15 dollar liggen.

Rees sprak zijn tevredenheid uit over de eerste vooruitgang die in het vierde kwartaal werd geboekt met het merk Heydude. Hij benadrukte echter een voorzichtige aanpak voor de Heydude-prognose voor 2025, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het revitaliseren van het merk.