Crocs start terugnameservice in Europa

De Amerikaanse schoenenfabrikant Crocs Inc. maakt het nu ook voor klanten in Europa mogelijk om gedragen schoenen te retourneren. Het in de Verenigde Staten reeds gevestigde terugnameprogramma ‘Old Crocs. New Life’ ging maandag van start in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland.

In deze landen kunnen klanten hun gebruikte Crocs terugbrengen naar de deelnemende winkels en outlets van het merk. Daarvoor ontvangen ze een eenmalige korting van vijftien procent op hun volgende aankoop in de winkels en de webshop van het bedrijf.

De terugnameservice is ‘onderdeel van de bredere inzet van Crocs om een circulaire economie in de schoenenbranche te bevorderen’, verklaarde het bedrijf in een persbericht. In Europa zal het Nederlandse bedrijf Fast Feet Grinded als recyclingpartner meewerken aan de herverwerking van de teruggebrachte schoenen.

‘Samen wordt er gewerkt aan hoogwaardige herverwerking van gebruikte materialen en tegelijkertijd het stellen van nieuwe normen voor duurzame schoenenproductie’, aldus Crocs. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf naar eigen zeggen al modellen met een aandeel van ‘25 procent gerecycled post-consumer-materiaal’ in het assortiment.